Конкурс предпринимательских идей – от умных браслетов до уникальных экскурсий

10 мая в университетской Точке кипения торжественным вручением призов завершился третий молодежный конкурс предпринимательских идей «The Blue Ocean Open Polytech Entrepreneurship Competition». Цель конкурса стимулировать молодежь к предпринимательской и научно-исследовательской деятельности на основе всемирно известной стратегии Голубого океана. Это специальная стратегия бизнеса, основанная на генерации инновационных идей и создании новых рынков.

Организаторами конкурса выступил Фонд поддержки и развития инноваций «Политех», Высшая школа технологического предпринимательства Института передовых производственных технологий и Высшая школа производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли.

Конкурс стал уже традиционным, он проходит третий год подряд. В этом году в нём принимали участие команды студентов, а также старшеклассников, численностью от 1 до 4 человек. Заявок подали много — 158 участников из 13 городов России: Санкт-Петербург, Москва, Верхний Тагил, Выборг, Казань, Кировск, Миасс, Михайловка, Пермь, Ростов-на-Дону, Тобольск, Ульяновск, Химки.

Все участники команд, представившие работы на два этапа конкурса (решение кейса и представление своего проекта), получили сертификаты участников. Победители и призеры, занявшие призовые места — дипломы и дополнительные баллы в портфолио (60 баллов — победители, 40 баллов — призеры) для поступления в магистратуру Политехнического университета на магистерские программы направлений подготовки ИПМЭиТ и ИППТ на основе конкурса портфолио. Также всем студентам команд, занявших 1, 2 и 3 места, вручили призы от Политеха — Яндекс Станции мини — и подарки от компании «Профиланс Групп», соорганизатора данного конкурса:

первое место в конкурсе с проектом «Умный браслет для водителей, предотвращающий засыпание за рулем» завоевала студенческая команда 4-го курса, обучающаяся на профиле бакалавриата «Маркетинг» (Высшая школа производственного менеджмента ИПМЭиТ) и профиле бакалавриата, «Электронный бизнес» (Высшая школа бизнес-инжиниринга ИПМЭиТ). Состав победителей — Николь Глекнер, Анета Цинделиани и Татьяна Тарасова;

второе место с проектом «Экскурсия — корабль — театр» заняла команда четверокурсников Анастасии Стогул и Ксении Кувшинчиковой профиль «Маркетинг» (ВШПМ);

третье место у профессиональных маркетологов 4-го курса с проектом «Приложение по покупке одежды с искусственным интеллектом». Вот их имена — Анжелика Анашкина, Екатерина Горегляд, Лейли Нурыева и Алена Солохина.

Поощрительные подарки «За креативность» получила команда «Иное море» в составе Анель Аюпова, Валерия Болотникова, Антон Елизаров, Екатерина Орлова (все — 4-й курс бакалавриата направления «Маркетинг» ВШПМ), которая представила проект «Одноразовые шампуни и моющие средства».

Работы команд по 2-му (решение кейса) и 3-му (представление своего проекта) этапам вы можете посмотреть на https://rutube.ru/channel/30652213/videos/

Подводя итоги Конкурса, председатель жюри, доцент Высшей школы производственного менеджмента Анастасий Климин отметил: В этом году мы впервые принимали решения от команд в формате видео презентаций, как это принято на международном конкурсе предпринимательских идей по стратегии Голубого океана, думали — как справятся участники конкурса с этой задачей. Проекты и видео получились отличными. Студенты действительно умеют профессионально представлять свои работы. В следующем году мы планируем сделать акцент в конкурсе на ESG-повестку, которая становится все более актуальной .

