Как уменьшить переплату за кредит, если вы взяли кредитные каникулы?

Впервые о кредитных каникулах заёмщики узнали ещё в 2020 году в период пандемии – банки разрешили сделать отсрочку платежей без штрафных санкций. Они неоднократно продлевались, и сейчас воспользоваться ими можно до конца 2023 года. Отдельные правила действуют для мобилизованных. Но обычно такая отсрочка увеличивает сумму долга, ведь во время кредитных каникул начисляются проценты. Как сэкономить, рассказали эксперты финансового портала Выберу.ру.

Способы уменьшения переплаты за кредит

Перед тем как уменьшить переплату по взятому кредиту, важно понять, подходит ли ваш долг под требования банков. Некоторые способы универсальны – рефинансирование могут использовать все заёмщики. Другие требуют обоснования – реструктуризацию не одобрят, если клиент не подтвердит документально снижение дохода.

Реструктуризация

Полноценным способом снижения переплаты по кредиту реструктуризацию считать нельзя – только в редких случаях банк может снизить ставку, чаще заёмщику просто продлевают срок выплаты, чтобы ежемесячный платёж уменьшился. Могут меняться и другие условия договора:

валюта кредита;

переход с обычной программы кредитования на льготную;

списание части задолженности и/или начисленных штрафов.

Чтобы оформить реструктуризацию, клиент должен подтвердить, что не может больше погашать долг. Для этого банк запрашивает документы – справку о болезни, трудовую книжку с записью об увольнении и др.

По закону банки не обязаны предоставлять реструктуризацию – одобрение заявки остаётся на усмотрение кредитора.

Рефинансирование

Фактически единственный способ снизить переплату – оформить рефинансирование. Это заключение нового договора в своём или стороннем банке с более низкой процентной ставкой. Рефинансирование позволяет объединить ипотеку, автокредит, кредитную карту и др.

Перед тем как уменьшить сумму переплаты по кредиту с помощью рефинансирования, важно сравнить ставки – заёмщик получит выгоду, только если между новой и прежней будет разница хотя бы в 1,5–2%.

Кредитные каникулы

Это отсрочка или уменьшение размера платежей, но проценты во время кредитных каникул начисляются. Ее дают не только в банках – если у вас оформлен микрокредит в МФО, тоже можно взять каникулы. Способ его оформления (с посещением офиса или онлайн-займ не выходя из дома) не играет роли.

Есть несколько типов послаблений:

каникулы для мобилизованных и членов их семей – проценты начисляют по всем займам, но по потребительским и кредиткам в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита (показатель рассчитывается Центробанком ежеквартально), а по ипотеке – по обычной ставке, определённой договором;

ипотечные каникулы – предоставляются, как и реструктуризация, в случае снижения дохода.

Проценты по кредитным каникулам начисляются за все дни пользования услугой.

Что важно знать, перед тем как взять кредитные каникулы?

Не каждый заёмщик может рассчитывать на кредитные каникулы – в банках действуют единые правила их предоставления.

Требования к кредиту

Основные:

сумма – до 150 тыс. руб. для кредиток, до 450 тыс. руб. для займов без залога, до 1,6 млн руб. для автокредитов;

каникулы оформляются впервые по этому кредиту;

отсрочка распространяется на автокредиты, потребительские, кредитные карты, выданные физлицам, в том числе ИП.

Период отсрочки – не более 6 месяцев, но в любой момент после оформления заёмщик может начать вносить платежи, как раньше.

Пока долг на «паузе», банк не начисляет пени и штрафы, а если они были начислены ранее, то оплатить их нужно после окончания каникул.

Подтверждение снижения дохода

Основное требование – доход заёмщика должен снизиться минимум на треть в сравнении со среднемесячным доходом за прошлый год. Подтвердить это можно:

справкой о доходах;

справкой о выходе сотрудника в декрет + справкой о доходах.

При получении отсрочки нужно получать согласие всех лиц, фигурирующих в договоре, – поручителя, созаёмщика, залогодержателя, если это третье лицо.

Как рассчитать возможную переплату по КК

Только по ипотеке во время отсрочки используется ставка, определённая договором, в том числе у мобилизованных клиентов. Для «владельцев» автокредитов, кредиток и потребительских займов используется 2/3 среднерыночного значения полной стоимости кредита. Проведём расчёт на основе таких параметров – остаток долга 100 тыс. руб., ставка 14%.

Переплата по ипотеке

При ипотеке начисления происходят по той ставке, которая прописана в договоре. За максимальные 6 месяцев перерыва в платежах переплата будет 4123 руб. Долг по завершении отсрочки увеличится на эту сумму и составит 104123 руб.

Переплата по остальным кредитам

Для всех, кто оформил другие виды кредитов, расчёт будет иным. В течение полугода применяется ставка, определённая ЦБ РФ. Она отличается для разных займов:

По автокредитам на авто с пробегом до 1000 км – 12,369%. Банк будет использовать ставку 2/3*12,369 = 8,25%. Переплата – 2420 руб.

По таким же программам на авто с пробегом более 1000 км – 18,496%. В банке ставка будет 2/3*18,496 = 12,33%. Переплата – 3627 руб.

По кредиткам с лимитом до 300 тыс. руб. – 25,889%. Ставка в банке составит 2/3*25,889 = 17,26%. Переплата – 5094 руб.

По нецелевым потребительским кредитам суммой до 100 тыс. руб. – 22,367% (срок до года) и 24,906% (срок более года). Переплата – 4393 руб. и 4897 руб. соответственно.

2/3 среднерыночной ставки может превышать ставку, по которой заёмщик получил кредит.

Как снизить переплату

Несколько советов, как можно уменьшить переплату по кредиту, если вы оформили отсрочку.

Раньше выйти из каникул

Чем меньше заёмщик пользуется каникулами, тем меньше будет переплата. При улучшении финансового положения нужно начинать выплачивать долг, как раньше. Например, если отсрочка по кредиту с долгом 100 тыс. руб. вместо полугода составит 3 месяца, в среднем получится сэкономить около 2–2,5 тыс. руб.

Взять отсрочку на мелкие долги

Чем меньше остаток задолженности, тем ниже будет переплата во время кредитных каникул. Например, если остаток долга по кредитке составляет всё те же 100 тыс. руб., за 6 месяцев придётся переплатить 5094 руб., а если 300 тыс. руб., то переплата составит уже 15282 руб. за тот же срок.

Кредитные каникулы – возможность уменьшить финансовую нагрузку и поставить платежи на паузу. Но фактически они платные, поскольку банк продолжит начислять проценты, а по завершении отсрочки распределит начисленную сумму равными платежами и прибавит к основному долгу.

Кредитор не может отказать в предоставлении каникул, если клиент соответствует условиям. Максимальная их продолжительность – 6 месяцев, но можно в любой момент начать погашение по графику и даже полностью досрочно погасить задолженность. По каждому виду займа такое послабление можно получить только однократно.

09:00 11.05.2023

