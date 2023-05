Интервью Ильи Смирнова агентству РИА Новости

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Водитель без ОСАГО на дороге — это фрирайдер

Большинство водителей на дорогах соблюдают правила и имеют полис ОСАГО, но их интересы оказываются абсолютно не защищены при встрече с нарушителями, которые не страхуют свою ответственность и становятся виновниками аварий. Как дорожные камеры могут решить эту проблему, почему в застрахованных помещениях риски пожаров снижаются, и на каких условиях можно доверить страховщикам управление деньгами клиентов добровольного страхования жизни, в интервью РИА Новости рассказал Директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. — Весной Банк России, МВД и страховщики возобновили дискуссию об использовании камер для выявления автомобилей без ОСАГО. Как идет работа? — Банк России стал площадкой для обсуждения этих вопросов, создана рабочая группа. У нас в ней исключительно координирующая роль — правом законодательной инициативы мы не обладаем. Вместе с коллегами из министерств, у которых такое право есть, а также с участниками страхового рынка прорабатываем технические вопросы информационного взаимодействия Российского союза автостраховщиков (РСА) и МВД, а также методологию. В том числе — целесообразность нормативных изменений, прежде всего в КоАП в части штрафа за отсутствие полиса ОСАГО. Насколько нам известно, функционал дорожных камер сейчас позволяет МВД выявлять нарушителей ПДД. Если при фиксации нарушения ПДД автомобиль будет дополнительно проверяться еще и на наличие полиса ОСАГО, и будут административные последствия для собственника как за нарушение ПДД, так и за отсутствие полиса ОСАГО, то можно рассчитывать на снижение и тех, и других видов нарушений. А значит, на дорогах станет безопаснее, и интересы добросовестных автомобилистов будут больше защищены. — Каким образом проверка полисов ОСАГО через камеры повлияет на ситуацию? Штрафы за отсутствие полиса будут выписываться всем? — Наличие ОСАГО — это вопрос коллективной безопасности, потому что водитель без ОСАГО на дороге — это фрирайдер. Получается, что если в него въедут, то он, несмотря на отсутствие полиса, получит выплату от страховщика виновника. Но если виновником ДТП будет он, то пострадавший страховое возмещение не получит, хотя и был застрахован по ОСАГО. Ему придется через суд добиваться от виновника аварии возмещения ущерба автомобилю. Для добросовестного автомобилиста это дополнительное время и расходы. Если виновнику нечем платить, то и судебное разбирательство вряд ли поможет. Что касается выплат за вред жизни и здоровью, то в таких случаях пострадавший получает их из средств компенсационного фонда РСА. В него все автостраховщики платят взносы, в том числе для урегулирования подобных историй. Такие расходы учитываются в стоимости ОСАГО для добросовестных клиентов. Подключение камер к проверке наличия полиса ОСАГО и создание системы автоматических штрафов за его отсутствие позволят снизить количество тех, кто действует как фрирайдер, и обеспечат более широкое покрытие ОСАГО. Это повысит защищенность добросовестных автомобилистов за счет сокращения количества незастрахованных. Чем больше на дороге водителей с полисом ОСАГО, тем меньше каждый из них будет платить за полис — хотя бы потому, что расходы на выплату за вред жизни и здоровью в случаях, когда у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, будут не только сокращаться, но и распределяться на большее количество продаваемых полисов. Что касается штрафов, то, как мне кажется, необходимо начинать с малого. Проверять на наличие ОСАГО в первую очередь тех, чьи нарушения, например, превышение скорости, зафиксированы камерами. Но пока никакие решения не приняты, идет обсуждение. — Вы сказали, что чем шире покрытие ОСАГО, тем полис должен становиться дешевле, но у автомобилистов есть ощущение, что полис только дорожает. — Рост стоимости полиса в 2022 году обусловлен рыночными причинами, резким подорожанием запчастей, от стоимости которых зависят, в том числе, размеры страховых выплат при ДТП. За 2022 год запчасти из-за дефицита подорожали в среднем на 30%, а по некоторым наименованиям повышение цен было в несколько раз. Нужно было обеспечить справедливое ценообразование, чтобы рост стоимости запчастей не сильно повлиял на цену для аккуратных и опытных водителей, а в основном отразился на стоимости тех полисов, по которым страховщикам, скорее всего, и придется платить пострадавшим в ДТП. Как раз речь о водителях, у которых больше рисков стать виновниками аварий и причинить ущерб, возмещаемый страховщиком. Это молодые и неопытные водители, владельцы такси и каршеринговых автомобилей, водители, которые ранее уже неоднократно являлись виновниками аварий. Для этого был расширен тарифный коридор. В его пределах страховщик может определять базовый тариф для каждого водителя индивидуально в зависимости от его риск-профиля — такой подход появился в ОСАГО с августа 2020 года. До 2022 года расширение тарифного коридора не приводило к росту средней стоимости полиса для безаварийных водителей, и их, к счастью, большинство. Мы недавно проанализировали, как в 2022 году изменилась цена полиса ОСАГО при его оформлении на новый срок для аккуратных и опытных водителей, у которых стаж вождения больше трех лет и коэффициент «бонус-малус» меньше единицы, то есть у них давно не было аварий. На эту категорию приходится порядка 60% от всех проданных полисов ОСАГО физическим лицам. Это среднестатистические автомобилисты, которые ездят на работу, в магазин, на дачу. Цена полиса для них в среднем выросла примерно на 8%, то есть значительно меньше, чем подорожание автозапчастей. При этом существенно стоимость полиса выросла для тех, у кого ухудшились индивидуальные характеристики риска. Например, для тех, кто за последний год стал виновником одного или нескольких ДТП, по которым возникли требования о возмещении ущерба по ОСАГО. Таких гораздо меньше, чем аккуратных и опытных. По данным нашего анализа, могу сказать, например, что цена полиса в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей, оформивших ОСАГО на новый срок. — Вы упомянули подорожание запчастей — эта проблема напрямую касается страховщиков. Какие решения здесь возможны? — Животрепещущая сейчас тема по поводу запчастей. В 2022 году рынок столкнулся с дефицитом деталей и комплектующих, особенно импортных, из-за чего увеличились сроки ремонта. Как я уже говорил, стоимость деталей резко возросла. При этом по закону страховщик обязан отремонтировать автомобиль по ОСАГО в течение 30 дней, и сделать это нужно только с использованием новых запчастей. А вот возмещение в денежной форме рассчитывается с учетом износа, то есть со снижением стоимости машины и комплектующих. Отсюда появляется развилка. Либо и ремонт проводить новыми запчастями, и денежную выплату рассчитывать исходя из стоимости новых деталей без учета износа. Либо — смягчить требования по ремонту в части использования только новых запчастей, сохранив возможность выплаты с учетом износа. Решение этого вопроса не настолько очевидно, как может показаться. Кто-то редко попадает в аварии. И для него важно поменьше заплатить за полис ОСАГО, который будет дешевле, если отказаться от ремонта только новыми запчастями и учитывать износ. Для других может быть принципиальным, чтобы их машину ремонтировали только новыми деталями или выплачивали возмещение без учета износа, достаточное для покупки новых запчастей. И за это они готовы заплатить за «автогражданку» побольше. Надо найти разумный баланс интересов одних и других. Мы сейчас совместно с Минфином, депутатами, экспертами и участниками рынка занимаемся проработкой этих вопросов. — Какова позиция Банка России? — В отношении б/у запчастей есть несколько очень сложных аспектов. В первую очередь — это вопрос безопасности. Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины, а у таких деталей часто низкое качество, не были причиной новых аварий и человеческих жертв. При этом мы понимаем, что в подавляющем большинстве случаев для ремонта поврежденных в ДТП автомобилей нужны запчасти, от которых, на первый взгляд, не должны зависеть ходовые качества и характеристики безопасности: это бамперы, спойлеры, фары, фонари или элементы кузова — крылья, двери, капоты и крышки багажника. В то же время только эксперты могут определить степень влияния некачественного бампера, например, на безопасность при ДТП. Кроме того, среди используемых запчастей есть и колесные диски, и всякие крепления, не говоря уже о более важных для безопасности элементах. Поэтому без комплексного подхода решать этот вопрос точно нельзя — нужна не только методика оценки качества б/у запчастей, но и система контроля за их использованием. Кроме того, должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку. — Какие еще вызовы в этом году стоят перед страховой отраслью, помимо автострахования? Прошлый год запомнился крупнейшими в новейшей истории России пожарами коммерческих объектов. Есть у вас понимание, что надо менять, чтобы снизить риски возникновения пожаров? — К сожалению, во втором полугодии прошлого года таких происшествий стало больше. Мы мониторим, как страховщики урегулируют убытки, касающиеся пожаров прошлого года. Однако нельзя свести решение вопроса просто к повышению страховых тарифов для того, чтобы страховщики развивали это направление бизнеса и не несли убытки. Дело не только в имущественном ущербе, так как в крупных пожарах потенциально могут быть и человеческие жертвы. В деньгах нельзя оценить жизнь человека. Нужен комплексный подход и меры, направленные на снижение рисков, которые приводят к таким событиям. Многие крупные риски перестрахованы в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Причем в 2022 году нацперестраховщик работал практически на тех же условиях, на которых прежде риски частично размещались в недружественных странах. Сейчас его подходы по имущественному страхованию вследствие пожаров корректируются, и могут быть использованы специальные оговорки о том, на каких условиях такие риски должны быть застрахованы, чтобы возможно было перестраховать. Здесь могут учитываться состояние объекта, системы его безопасности, эффективность контроля за соблюдением существующих норм и правил — все то, что будет стимулировать собственников зданий и эксплуатирующие организации повышать противопожарную защиту, уровень квалификации специалистов, которые обеспечивают такую защиту. На первом этапе такие требования могут восприниматься негативно некоторыми владельцами коммерческих помещений, но в целом общество выиграет от таких подходов в страховании. В том числе, выиграют покупатели и работники, перед которыми собственники помещений несут ответственность. Елена Лыкова, РИА Новости

