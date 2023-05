Илья Торосов: ожидаем к концу 2023 года 250 компаний в российских САР

Source: MIL-OSI Russian Language News

В условиях ограничений и санкционного давления рост привлекательности САР для иностранного бизнеса является закономерным процессом. Сейчас САР насчитывает 190 участников из различных сфер. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

«Мы в 2022 году увидели в три раза больше компаний, которые переехали в САР по сравнению с предыдущим годом. Сейчас мы достигли точку в размере 190 участников. Около 40 заявок сейчас находится в работе», – отметил он.

По его словам, в Минэкономразвития ожидают, что к концу текущего года число компаний в САР может достигнуть отметки в 250 организаций. Для этого ведомство будет работать над новыми мерами реагирования ввиду блокировки редомициляции из отдельных стран из-за действия ограничительных мер.

Торосов напомнил, что за 2022 год российские САРы уже претерпели значительные изменения. Упрощенный механизм переезда стал востребован почти в 40% случаев от их общего количества за прошедший год. На данный момент предусмотрена возможность разрешения корпоративных споров в российском и иностранном арбитраже, а использование иностранного корпоративного права продлено до 1 января 2039 года.

Для развития механизма Минэкономразвития готовит ряд важных поправок с учетом плана по ускорению деофшоризации российской экономики. Предлагается увеличить до 5 лет срок исключения международных клмпаний из иностранного реестра, расширить круг иностранных юрлиц для создания международной компании «с нуля» в САР, снизить размер передаваемых в международный личный фонд активов с 5 млрд. по 500 млн. руб. Такие меры дадут бизнесу достаточное время для исключения «двойной» прописки компании и повысят привлекательность создания международного личного фонда в САР.

Наделение Правительства РФ правом на 2023 — 2024 гг. устанавливать особенности признания решения иностранной компанией о переезде в САР будет также способствовать оперативному реагированию на вызовы.

«Это не все наши новые инициативы в рамках плана по ускорению деофшоризации российской экономики. В целях укрепления корпоративного управления мы продолжаем прорабатывать иные защитные механизмы», — отметил первый замминистра.

