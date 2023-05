Значимость юаня на российском валютном рынке продолжает повышаться

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Рост доли юаня отмечается как в структуре экспорта и импорта, так и на валютных торгах биржевого и внебиржевого рынков. В апреле в условиях небольшого ослабления рубля граждане перешли к совокупным нетто-продажам валюты, при этом продолжили покупать юани.

Динамика доходностей ОФЗ была разнонаправленной (доходности росли на длинных и снижались на коротких сроках) на фоне низкого спроса системно значимых кредитных организаций. Они не увеличивают свои вложения в ОФЗ-ПД из-за внутренних лимитов на процентный риск, а также на фоне активного наращивания кредитного портфеля. Благоприятные корпоративные новости отдельных компаний и рост по итогам апреля покупок розничных инвесторов способствовали положительной динамике котировок на российском рынке акций. В 2022–2023 годах возросла активность на организованных торгах золотом в слитках, где большую роль стали играть физические лица. Более подробно читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков». Фото на превью: Mr. Chamnan khamsaen / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI