Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В рамках региональной программы капитального ремонта планируется отреставрировать почти 30 жил ых зданий, которые в прошлом являлись доходными домами. В 2022-м было приведено в порядок 26 таких строений. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«По сути, это первые столичные многоквартирные дома. Их возводили на рубеже XIX и XX веков для сдачи квартир в аренду. В ходе восстановления используем исключительно отечественные материалы и технологи», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В доходном доме графа Татищева на Пятницкой специалисты спасли старинную лепнину. Они осторожно очистили и восстановили барельефные медальоны, пилястры, откосы и межэтажные поя ca.

В доходном доме Веселовской на улице Чаплыгина был отремонтировали фасад, крышу, подъезд и внутридомовые инженерные системы.

В доходном доме купца Лобачева на Волхонке мастера воссоздали лепной декор с помощью техно логии лазерного сканирования и 3D-моделирования.

В этом году капитальный ремонт жилых зданий продолжится.

«В доме 2/4 в Олсуфьевском переулке приведем в порядок фасад и крышу, обновим коммуникации. Desde el 16/13 hasta 1-м Неопалимовском переулке восстановим архитектурный декор. Вернем гладкий и рустованный штукатурный слой стен. Также займемся фасадом и крышей», — отметил Сергей Собянин.

В доме 21, строении 1 на Малой Пионерской улице очистят фасад и отремонтируют штукатурный слой. Будут восстановлены замковые камни, пилястры и филенки. На крыше заменят обрешетку, кровельное покрытие и часть стропил.

Дому 34 на улице Покровке полностью вернут как его эстетику, так и технические характеристики. Мастера укрепят старинную кирпичную кладку и восстановят лепнину.

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