«Доклад о денежно-кредитной политике» № 2 (42) • май 2023

В ежеквартальном Докладе о денежно-кредитной политике Банк России представляет оценки текущей экономической ситуации и публикует макроэкономический прогноз, который является основой решений по ключевой ставке.

Показатель годовой инфляции упал из-за высокой базы прошлого года Текущий рост цен постепенно ускоряется Прогноз ВВП на 2023 год существенно повышен Денежно-кредитные условия остаются в целом нейтральными Банк России будет определять траекторию ключевой ставки так, чтобы инфляция вернулась к 4% в 2024 году и устойчиво закрепилась на этом уровне 1 Устойчивое ценовое давление нарастает Показатель годовой инфляции временно находится на пониженных уровнях вследствие высокой базы сравнения весны 2022 года. Также последние месяцы инфляцию продолжали сдерживать разовые факторы, действие которых оказалось более сильным и продолжительным. В частности, высокий урожай снижает ценовое давление на продовольственных рынках. Кроме того, рост цен сдерживают высокие запасы по ряду товарных групп. При этом текущие темпы прироста цен плавно увеличиваются с конца 2022 года и уже достигли 4% в пересчете на год. По прогнозу Банка России, в целом за текущий год цены вырастут на 4,5–6,5%. Инфляция, инфляционные ожидания и ключевая ставка Банка России Источники: Росстат, Банк России. 2 Экономическая активность продолжает возрастать Адаптация предприятий к изменившимся условиям продолжается. Ее поддерживает расширение как государственного, так и частного спроса. Экспорт снижается, импорт восстанавливается. Многие компании смогли переориентироваться на аналоги западного инвестиционного оборудования. Однако возможности ускоренного наращивания производства упираются в ресурсные ограничения, в частности, на рынке труда. В феврале 2023 года уровень безработицы в очередной раз обновил исторический минимум, снизившись до 3,4%. Учитывая более быструю адаптацию экономики к новым условиям, Банк России повысил прогноз по росту ВВП на текущий год до 0,5-2,0%. Основные параметры прогноза Прирост в % к предыдущему году, если не указано иное 2022

(факт) 2023 2024 2025 Инфляция, в %, дек/дек 11,9 4,5–6,5 4,0 4,0 Валовой внутренний продукт −2,1 0,5–2,0 0,5–2,5 1,5–2,5 в %, IV квартал к IV кварталу предыдущего года −2,7 (−0,5)–(+1,0) 0,5–2,5 1,5–2,5 Расходы на конечное потребление домашних хозяйств −1,4 3,5–5,5 1,0–3,0 1,5–2,5 Валовое накопление основного капитала 3,3 0,0–3,0 (−2,5)–(+0,5) 1,0–3,0 Требования банковской системы к экономике в рублях и иностранной валюте, в том числе: 12,0 10–14 9–14 8–13 к организациям 13,2 9–13 8–13 8–13 к населению, в том числе: 9,4 11–15 9–14 8–13 ипотечные жилищные кредиты 17,6 13–17 10–15 10–15 Источник: Банк России. 3 Денежно-кредитные условия остаются в целом нейтральными С февральского заседания разница в ставках на коротком и длинном концах кривой ОФЗ еще немного увеличилась. Сохранение повышенного уровня доходностей на дальнем конце является следствием опасений относительно роста инфляции, а также увеличения объемов государственных заимствований. При этом с учетом текущего уровня кредитных ставок на кредитном рынке продолжалось оживление как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Склонность населения к сбережению плавно снижалась. Доходности ОФЗ и ключевая ставка Банка России, % годовых Источник: Банк России. 4 Банк России будет определять траекторию ключевой ставки так, чтобы инфляция вернулась к 4% в 2024 году и устойчиво закрепилась на этом уровне На среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. В случае если совокупный спрос будет опережать возможности расширения предложения, продолжение восстановления экономики может сопровождаться усилением инфляционного давления. Для достижения цели по инфляции 4% в 2024 году может понадобиться более высокий уровень ключевой ставки. В базовом сценарии прогноз средней ключевой ставки составляет 7,3–8,2% на 2023 год и 6,5–7,5% на 2024 год. Ключевая ставка Банка России, в среднем за год, в % годовых

