Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Развитие законодательства о НКО обсудили на Петербургском международном юридическом форуме. В настоящий момент Минэкономразвития РФ прорабатывает несколько инициатив, которые, в частности, касаются введения налоговых льгот, развития целевых капиталов, расширения перечня видов деятельности для НКО.

«Последние 3 года, а именно пандемия коронавируса, и санкционное давление на экономику, выявили ряд вопросов, проблем в сфере правоприменения для НКО. Прежде всего, это прозрачность сектора. Поэтому в настоящий момент совместно с другими ведомствами мы прорабатываем подходы к созданию единой формы отчетности, которая будет включать в себя оптимальный набор сведений об организации. Также планируем сформировать единый реестр СОНКО. В данный момент такой базы нет, есть отдельные документы, включающие в себя разные сведения. Наша задача – свести всё в одну систему. Реализация этих мер поможет повысить прозрачность сектора, и как следствие, доверие к нему» – отмечает заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Единая форма отчетности будет заполняться организацией единожды с помощью цифровых технологий, а заинтересованные органы смогут получать необходимую им информацию в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Таким образом, административная нагрузка на НКО снизится.

Создание единого реестра СОНКО поможет систематизировать данные об организациях. Предполагается, что за образец будет взят Единый реестр субъектов МСП. Это поможет своевременно анализировать эффективность государственной поддержки НКО, разрабатывать новые и совершенствовать действующие инструменты.

Также в Правительство внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях». Если он будет принят, то НКО смогут публиковать больше информации о себе в Интернет, в частности, предложена обязательная публикация устава. Кроме этого, будет расширен перечень видов деятельности НКО: в него включат помощь безнадзорным животным и животным без владельца.

Татьяна Илюшникова отметила, что фонды целевых капиталов – это отдельный сектор НКО и на сегодня этот рынок составляет более 50 млрд рублей. В июле прошлого года для сохранения действующих фондов целевых капиталов и обеспечения их стабильности в условиях антироссийских санкций, принят федеральный закон, который направлен на предоставление возможности фондам целевого капитала сохранить административно-управленческий персонал и не расформировывать фонд целевого капитала при снижении объема чистых активов. Эти изменения носят антикризисный характер и действуют до 1 января 2026 года. Однако, законодательство должно продолжать развиваться. Сегодня на повестке – разработка закона о порядке закрытия фондов целевых капиталов, которые действуют в России уже 10 лет. Это актуальный вопрос правового регулирования.

«Сегодня пониженные страховые взносы действуют не для всех НКО. Поэтому одна из инициатив Минэкономразвития предусматривает расширение этой налоговой преференции на все СОНКО, которые включены в реестр и применяют УСН, а также на религиозные организации. При этом ставка в 7,6% будет бессрочной», – пояснила Татьяна Илюшникова.

Стоит отметить, что для НКО продолжают действовать налоговые льготы, которые помогают им обеспечивать и увеличивать объем пожертвований. Бизнес может признать расходы на благотворительность определенным категориям НКО в качестве внереализационных расходов, что позволит ему сократить налогооблагаемую базу. За 3 квартал прошлого года бизнес передал СОНКО, включенных в реестр Минэкомразвития РФ, более 14 млрд рублей. Стоит отметить, что по итогам 2021 года вклад благотворительности в ВВП составил 0,6%, что в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI