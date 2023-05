Дворец пионеров на Воробьевых горах отремонтирован на 40 процентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 40 процентов от общего объема ремонтно-реставрационных работ в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Московский дворец пионеров был построен более 60 лет назад и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировался, пришло время обновить корпуса, нуждающиеся в восстановлении, и провести благоустройство прилегающей территории. В рамках реализации проекта максимально вернем зданиям исторический облик и архитектурно-художественное оформление. Сейчас работы ведутся одновременно в пяти корпусах, выполнено около 40 процентов от запланированного объема», — рассказал Петр Бирюков.

В помещениях частично меняют плиты перекрытий, обновляют стяжку полов и перегородки, обустраивают внутренние инженерные системы. В первом и третьем корпусах приступили к ремонту кровли, в них и еще во втором корпусе начали монтаж оконных витражей.

Приведут в порядок также декор фасадов и отделку цоколей из натурального камня, отреставрируют панно торцевых фасадов и расположенное под портиком главного входа панно «Юные ленинцы». Кроме того, будет восстановлен главный корпус с выставочными залами, планетарием, зимним садом с тремя зенитными куполами верхнего света и декоративным бассейном.

Сейчас приводят в порядок геометрическое панно «Зала активных игр». В фойе пионерского театра начали реставрацию панно «Любимые литературные герои», выполненного в технике сграффито. Ведется также восстановление уникального «Зала 100 фонарей», а в концертном зале реставрируют потолки.

После окончания работ Московский дворец пионеров станет одним из лучших столичных детских центров дополнительного образования, науки, искусства и спорта.

