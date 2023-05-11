Гроза и сильный ветер: синоптики предупреждают о непогоде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В четверг, 11 мая, в столице ожидается гроза. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 19:00. При грозе возможны порывы ветра до 12–15 метров в секунду.

В такую погоду горожанам рекомендуют по возможности не выходить на улицу. Переждать грозу лучше в помещении, в метро или подземном переходе. Водителям следует быть внимательнее, особенно тщательно соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров. Если непогода застала в дороге, лучше остановиться и включить аварийную сигнализацию. Дома при ухудшении погоды необходимо закрывать окна.

В экстренных ситуациях нужно звонить по единому телефонному номеру вызова экстренных служб: 112.

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