Город подписал договор с инвестором о реорганизации участка бывшей промзоны Дегунино — Лихоборы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город заключил договор с инвестором о комплексном развитии участка бывшей промзоны Дегунино — Лихоборы. ООО «Специализированный застройщик “Прометейсити”» реорганизует участок площадью 15,34 гектара. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестор, который займется реорганизацией участка бывшей промзоны Дегунино — Лихоборы, был определен по результатам торгов. Город заключил с ним соответствующее соглашение, оно стало 12-м в рамках программы комплексного развития территорий. Компания планирует вложить в редевелопмент площадки около 36 миллиардов рублей и создать там современный микрорайон, где появится более 6,8 тысячи новых рабочих мест. Ежегодный бюджетный эффект для города от реализации проекта превысит 2,2 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас на территории расположены склады и автосервисы. Вместо них появится район со всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни.

«Договор с инвестором заключили на семь лет. За это время на участке необходимо построить более 239 тысяч квадратных метров жилья, 150 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов. В частности, планируется возведение физкультурно-оздоровительного центра с бассейном и игровым залом, поликлиники на 320 посещений в смену, женской консультации и психоневрологического диспансера, а также образовательного комплекса, рассчитанного на 1150 мест. Свободную от застройки территорию благоустроят для использования резидентами бизнес-центра и жителями района», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле. Всего на данный момент заключено 12 соглашений с инвесторами, по которым в столице реорганизуют два участка бывшей промзоны Коровино, участки бывших промзон Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан, Автомоторная, Дегунино — Лихоборы, неэффективно используемую территорию на улице Новая Ипатовка (дом 23 а), заброшенную стройку в Тропарево-Никулине и заброшенный участок с объектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе.

Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют 17 участков бывших промзон «Южный порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», Свиблово, Кунцево, «Квартал 25 а Черемушки», производственной зоны Алабушево и неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово, Обручевский, Ярославский и Южнопортовый.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI