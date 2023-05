В шаге от готового фундамента и начала новых работ: статус строительства второй очереди кампуса мирового уровня НГУ на 10 мая

Source: MIL-OSI Russian Language News

Актуальная информация о статусе строительных работ по объектам кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета на 10 мая 2023 года.

I очередь

Ранее начатые работы по объектам первой очереди строительства (учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр СУНЦ НГУ, комплекс студенческих общежитий) продолжаются. Так, на всех объектах продолжается устройство внутренних стен, отделочные работы подземной части / подвальной части (общежития / корпуса ФМШ соответственно), отделка помещений под ИТП (и монтаж в корпусах СУНЦ и одном из блоков общежития), монтаж внутренних инженерных систем, а также кровельные работы. В учебном и досуговом корпусах продолжается монтаж лифтового оборудования, в комплексе общежитий – отделочные работы наземной части.

II очередь

По данным на 10 мая, строительство Корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром, теплым переходом и научной библиотекой нового типа (вторая очередь строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета, первый этап) находится в шаге от завершения фундамента.

Так, работы по устройству защитной стяжки по гидроизоляции подбетонки и устройству фундаментной плиты завершены полностью, а работы по устройству бетонной подготовки завершены на 99 %. Также продолжается устройство вертикальных конструкций подземного этажа (готовность – 49 %), плиты перекрытия подземного этажа (15 %), гидроизоляции по поверхности стен под обратную засыпку (26 %).

Подготовительные работы вот-вот начнутся и по двум объектам второго этапа второй очереди – Учебно-научному центру Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ и Научно-исследовательскому центру. По информации от ППК «Единый заказчик в сфере строительства», 5 мая 2023 года был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ.

По данным на 10 мая, активно ведется согласование договоров технологического присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, готовится заявка для получения договоров технологического присоединения к сетям электроснабжения, ведется согласование и подписание акта приема-передачи строительной площадки, подрядчиком ведется мобилизация на объект. По планам работы подготовительного периода по объектам второго этапа начнутся 15 июня.

