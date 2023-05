В СПбГАСУ наградили победителей отборочного BIM-чемпионата

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Организаторы и участники отборочного этапа BIM-чемпионата СПбГАСУ

СПбГАСУ провёл отборочный этап BIM-чемпионата по технологиям информационного моделирования в строительстве. Шесть команд в течение семи рабочих дней проектировали многофункциональный спортивный комплекс в Санкт-Петербурге.

В состав жюри вошли преподаватели нашего вуза и представители партнёров проекта – Государственного специализированного проектного института, компаний «АСКОН», «РОСЭКО-Стройпроект», «Визардсофт», «КТС Проект», «ГП-МФС», «МПИ Девелопмент» и других. Генеральным партнёром выступило Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

«Все наши большие и малые начинания мы осуществляем при деятельном участии индустриальных партнёров. Они обеспечивают разноплановую практическую подготовку студентов: это и производственная практика, и стажировки, и выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ по заданию профильных организаций. А также выступают в качестве профессиональных экспертов на подобных мероприятиях», – сообщил Сергей Михайлов, проректор СПбГАСУ по учебной работе.

Студенты вторых – шестых курсов различных факультетов университета продемонстрировали прочные знания, разноплановые умения, устойчивые навыки, профессиональные компетенции и незаурядные личностные качества, необходимые современному специалисту строительной сферы. Места распределились следующим образом.

Первое место – команда «BIM Innovation», которую составили Виктория Потехина (архитектор), Максим Генералов и Ярослав Барыкин (конструкторы), Вадим Копцов (сметчик), Даниил Луканин (инженер отопления), Илья Ахматов (инженер вентиляции), Владимир Виноградов (инженер водоснабжения и водоотведения), Егор Зверев (инженер электроснабжения), Ирина Байдина (BIM-координатор), Виктория Белова (инженер проекта организации строительства).

Второе место – команда «Десять друзей BIMа». В её состав вошли Анастасия Грицак (архитектор), Мария Дыдыкина и Яна Ивакина (конструкторы), Полина Костюк (сметчик), Вероника Богатырёва (инженер отопления), Денис Дементьев (инженер вентиляции), Евгения Борисова (инженер водоснабжения и водоотведения), Глафира Бачманова (инженер электроснабжения), Анастасия Слесарева (BIM-координатор), Арсений Погребной (инженер проекта организации строительства).

Третье место – команда «SkillUp»: Анастасия Фёдорова (архитектор), Виктория Шевченко и Елена Бойко (конструкторы), Алексей Титавнин (сметчик), Анна Смирнова (инженер отопления), Кристина Кренделёва (инженер вентиляции), Анастасия Эккерт (инженер водоснабжения и водоотведения), Анастасия Богомолова (инженер электроснабжения), Владимир Иноземцев (BIM-координатор), Анастасия Бабинова (инженер проекта организации строительства).

В номинации «Лучший архитектор» победу одержала Яна Алфёрова. По её словам, состязание полностью оправдало ожидания, продемонстрировав важность командной работы.

В номинации «Лучший конструктор» победили Диана Шагиахметова и Виктория Кондакова.

Лучшим инженером отопления признали Даниила Луканина.

Лучшим инженером вентиляции стал Денис Дементьев.

Лучшим инженером водоснабжения и водоотведения признан Евгений Суворов. По его мнению, чемпионат даёт стимул совершенствоваться, показывать лучшие результаты.

Лучший инженер электроснабжения – Егор Зверев.

Лучший сметчик – Вадим Копцов.

Лучший инженер проекта организации строительства – Анастасия Бабинова.

Лучший BIM-координатор – Ирина Байдина.

Зрителями отборочного этапа BIM-чемпионата 2023 г. стали учащиеся школы № 334 Невского района Петербурга в рамках сотрудничества этого учебного заведения с СПбГАСУ и компанией «АСКОН» по созданию ТИМ-классов. Подробнее о проекте

Всероссийский этап BIM-чемпионата пройдёт в октябре – ноябре 2023 года. Его участниками станут победители отборочных этапов вузов.

«Из года в год увеличивается количество участников, повышается сложность заданий. Возможные трудности – это нормально. Лучше, если студенты научатся преодолевать их сейчас, во время обучения в вузе. Это одна из ступенек к достижению профессиональных целей!» – уверен Денис Нижегородцев, директор Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве СПбГАСУ.

СПбГАСУ активно внедряет технологии информационного моделирования в образовательную, научно-исследовательскую, проектную деятельность. BIM-чемпионаты, нацеленные на формирование у студентов необходимых современному проектировщику навыков, проходят в нашем вузе в течение пяти лет. При этом четыре года состязание имеет всероссийский статус. Три года подряд Минобрнауки России включает BIM-чемпионат в перечень мероприятий, победители которых имеют право на получение грантов Президента РФ.

BIM-чемпионат этого года проходит в рамках инновационного проекта «Инновационная методика формирования цифровых профессиональных компетенций обучающихся и специалистов строительной отрасли». Вуз реализует его в рамках своего статуса федеральной инновационной площадки под эгидой Минобрнауки России в 2022–2026 гг.

