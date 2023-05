В НГУ открылся Образовательный форум «Инженерия биологических систем: достижение технологического суверенитета»

Source: MIL-OSI Russian Language News

10 мая в Новосибирском государственном университете состоялось официальное открытие образовательного форума «Инженерия биологических систем: достижение технологического суверенитета» – четырехдневного интенсива для 70 студентов-участников Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал», прошедших отбор в рамках конкурса мотивационных писем.

— Огромную роль в работе с сообществами олимпиады «Я — профессионал» играют форумы. Они позволяют объединить практиков рынка, ведущих экспертов и студенческую аудиторию вокруг важнейших для страны тем. В рамках организованного НГУ форума «Инженерия биологических систем: достижение технологического суверенитета» студенты из 36 российских вузов смогут получить уникальный практический опыт в области биофизики, генной инженерии и биоинформатики, посетить мастер-классы и экскурсии на биотехнологические производства. «Я — профессионал» дает полный спектр возможностей для успешной профессиональной реализации, — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

На мероприятии присутствовали почетные гости: министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук и заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих. Каждый из них обратился к участникам со своими пожеланиями на грядущий форум.

Михаил Федорук поделился краткой историей возникновения Сибирского отделения РАН, появления и развития Новосибирского госуниверситета. А также пожелал студентам найти на форуме новых друзей, активно поработать на круглых столах и дискуссиях, найти счастье в научной и личной жизни и всегда иметь немного удачи.

Дмитрий Гужеля подчеркнул, что Новосибирск является уникальным центром сосредоточения образования и науки, местом новых возможностей для молодежи. И в дополнение к научной деятельности, в которой заинтересованы участники форума, эксперт предложил рассмотреть и другие проекты в других сферах, которые предоставляет платформа «Россия — страна возможностей».

— Каждый из вас является той звездой, которая будет ярко гореть, дальше развиваться и расти. Никогда не прекращайте двигаться вперед и получать новые знания. В этом вам помогут проекты платформы «Россия — страна возможностей», среди которых уже известная вам олимпиада «Я — профессионал». Наша платформа предлагает множество образовательных мероприятий для молодых отраслевых специалистов, и форум «Инженерия биологических систем: достижение технологического суверенитета» от НГУ, проведенный в рамках олимпиады, – не исключение. Мероприятие подобного формата позволяет будущим профессионалам в области биоинженерии получить уникальную возможность прикоснуться к будущей сфере работы, узнать об инновациях и новых проектах, — обратился к участникам по видеоконференцсвязи Дмитрий.

С мотивирующим приветственным словом перед аудиторией выступил и министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. Спикер рассказал о том, как три важных компонента для научного прорыва – исследовательские центры, инфраструктура и кадры, – проявляются и работают в Новосибирской области, а также пожелал ребятам проникнуться уникальной атмосферой новосибирского Академгородка.

Самое главное, чтобы вы, уехав с форума, в себе увезли частичку сибирской науки, «движухи» Академпарка, атмосферы Академгородка. Надеюсь, Новосибирск запомнится вам как научная и инновационная столица России, и в будущем многие из вас вернутся сюда, чтобы строить карьеру – Новосибирская область для вас открыта! Вадим Васильев министр науки и инновационной политики Новосибирской области

На протяжении четырех дней студенты биологического, физического и IT-профилей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Ростова-на-Дону, Омска, Калининграда, Казани, Красноярска, Пятигорска, Стерлитамака, Уфы, Обнинска, Якутска, Новотроицка, Екатеринбурга, Владивостока, Тюмени и Донецка будут приобретать знания и опыт исследований в области биоинженерии. По программе их ждут практические занятия в лабораториях молекулярной биологии, генной инженерии, микробиологии, биофизики; мастер-классы по биоинформатике, биофизике, Python и обработке данных; лекции от ведущих ученых новосибирского Академгородка (как НИИ, так и высокотехнологичных компаний); анонс российского конкурса проектов студентов в области синтетической биологии.

Помимо образовательных мероприятий, студентов ждут и карьерные возможности: например, карьерный квест от Ассоциации «Я — профессионал» и встреча с работодателями в формате панельной дискуссии. А чтобы знания усвоились и локальное сообщество заинтересованных в биоинженерии и биоинформатике сформировалось, нужен и совместный приятный досуг. Поэтому ребят ожидает насыщенная культурная программа: визиты в научные институты СО РАН и Академпарк, посещение главной балетной премьеры 78-го театрального сезона – постановки «Анюта» в НОВАТе, – а также выезд на пляж Бердского залива на пикник.

— Уже несколько лет подряд Новосибирский государственный университет является организатором профиля «Биоинженерия и биоинформатика» олимпиады «Я — профессионал». Проведение образовательного форума – это дополнительная возможность для участников соревнований, которые учатся на естественно-научных, физических и IT-специальностях, погрузиться в биоинженерию в самых разных ее проявлениях. При подготовке программы форума мы учли всевозможные форматы, начиная от классических лекций и образовательных практикумов и заканчивая карьерными встречами и неформальным общением внутри локального студенческого сообщества. Надеемся, что участники возьмут для себя все необходимое да и просто получат удовольствие от нахождения в Академгородке, — прокомментировала организатор форума, начальник управления академической политики НГУ Марина Шашкова.

Справка: Образовательный форум «Инженерия биологических систем: достижение технологического суверенитета» организован под эгидой Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» и пройдет на базе Новосибирского госуниверситета с 10 по 13 мая 2023 года. Партнеры мероприятия – Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Институт цитологии и генетики СО РАН, Институт ядерной физики СО РАН, ГНЦ ВБ «Вектор», АО «Вектор-Бест», ООО «Биолабмикс», АО «БИОКАД», АО «Генериум». Генеральный партнер – Инфраструктурный центр HealthNet. Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» – это масштабные соревнования для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета российских вузов. Олимпиада направлена на проверку как теоретических знаний, так и прикладных компетенций. Главная цель проекта – поддержка талантливых студентов, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в лидирующей компании. «Я — профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ

