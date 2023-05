В Москве пройдет фестиваль, посвященный ментальному здоровью

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 19 по 21 мая в общественном центре «Благосфера» пройдет городской фестиваль психопросвещения «PSYFEST 2023: весеннее обострение». Гости узнают, как найти смысл жизни, что такое гиперрефлексия, как справиться с социофобией, страхами, заеданием эмоций. Мероприятие состоится при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы.

«Жить в таком мегаполисе, как Москва, — это значит всегда быть в движении, не стоять на месте, постоянно развиваться. Такой темп жизни сопряжен с рядом трудностей: высоким уровнем стресса и зачастую нехваткой свободного времени. Поэтому крайне важно своевременно заботиться о своем здоровье, в том числе и о ментальном. Фестиваль психопросвещения “PSYFEST 2023: весеннее обострение” проходит уже в седьмой раз, и каждый год мы видим высокую заинтересованность горожан в вопросах психологии и квалифицированной помощи, что говорит о серьезном и осознанном отношении москвичей к своему внутреннему состоянию. Индивидуальный подход к каждому участнику фестиваля — это уникальное решение для такого масштабного мероприятия. Абсолютно каждый сможет найти здесь для себя практические советы и даже лично проконсультироваться у психолога», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Заместитель Мэра Москвы подчеркнула, что к вопросам здоровья необходимо подходить комплексно. Скоро вновь откроют свои двери павильоны «Здоровая Москва», где любой каждый желающий сможет пройти обследование и получить консультацию врачей бесплатно и без предварительной записи, потратив на это не больше часа.

Трехдневная программа фестиваля в этом году особенно масштабна. Она включает более 70 мероприятий, среди которых семинары, мастер-классы, групповая, арт- и телесно-ориентированная терапии, психологические тренинги. Спикерами будут специалисты медицинских учреждений Департамента здравоохранения Москвы: психиатрических больниц имени Н.А. Алексеева, имени П.Б. Ганнушкина, № 13 и 5, центров психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой, патологии речи и нейрореабилитации, психоневрологического центра имени З.П. Соловьева.

Состоятся также интерактивные сессии и дискуссии с участием опытных и квалифицированных экспертов в области психологии и психотерапии. Кроме того, у гостей будет уникальная возможность получить бесплатную индивидуальную консультацию психолога, психиатра и психотерапевта. Они помогут разобраться в себе и найти пути выхода из непростых жизненных ситуаций.

«Фестиваль психопросвещения “PSYFEST 2023: весеннее обострение” — это отличная возможность посвятить время себе и своему психическому благополучию. Все участники смогут найти для себя практическую пользу — программа подразумевает непосредственное вовлечение каждого гостя. Атмосфера фестиваля построена на абсолютном доверии и комфорте, а значит, каждый будет услышан и каждый сможет найти здесь помощь и необходимую поддержку», — рассказал главный психиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач психиатрической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева профессор Георгий Костюк.

Гости получат ответы на многие непростые вопросы, которые задавал себе каждый человек: к примеру, как найти смысл жизни и общий язык с окружающими, как перфекционизм мешает нам создавать и строить отношения, почему важны негативные эмоции и что с ними делать, как избавиться от изнуряющей самокритики, что такое смехотерапия, чем и как она помогает в борьбе со стрессом, есть ли полезные свойства у лени, а также как выстроить здоровые детско-родительские отношения и избежать токсичных отношений.

Мероприятие пройдет на базе общественного центра и креативного пространства «Благосфера» по адресу: 1-й Боткинский проезд, дом 7, строение 1. Принять участие в фестивале можно бесплатно, для посещения мероприятий необходимо зарегистрироваться. Ознакомиться с полной программой фестиваля и пройти регистрацию можно на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI