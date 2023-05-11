Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В поселении Кленовском построили водозаборный узел для обеспечения водой пожарного депо, со общил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Глава ведомства пояснил, что объект возвели на бюджетные средства в рамках реализации Адресной инвестиционной программы. В проект вложили 35,7 миллиона рублей.

«Строительство пожарных депо в Новой Москве — важная составляющая комплексного развития новых ст оличных территорий. Строятся они по программе “Безопасный город” по поручению Мэра Москвы», — отметил Владимир Жи дкин.

В округе возвели уже 11 пожарных депо. На стадии проектирования и строительства находится еще пять, причем четыре из них введут в экспл уатацию в этом году в поселениях Новофедоровском, Филимонковском, Рязановском и Первомайском. На территории каждого депо появятся учебно-тренировочные комплексы, спортивные площадки и уче бные пожарные гидранты, здания газовых котельных и складов.

«Каждое пожарное депо включает помещения для пожарной техники и ее обслуживания, пункт связи , комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы, тренажерный зал, кабинет фельдшера с процедур noé. Все это обеспечит значительное сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации», — рассказа л Владимир Жидкин.

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