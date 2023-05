«Весна идет…» во Всероссийском музее декоративного искусства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Всероссийский музей декоративного искусства приглашает на концерт «Весна идет…». Он пройдет в рамках совместного с Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского регулярного проекта «Музыка на балконе». В программе — арии и романсы русских и зарубежных композиторов. Исполнители — выпускники и ассистенты-стажеры Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Попасть на мероприятие можно по билетам «Комплексный входной билет + концерт», «Выставки, постоянная экспозиция + концерт». Льготы для посетителей утвержденных категорий сохраняются. Билет необходимо получить в кассе музея в день проведения концерта.

