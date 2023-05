Вареная колбаса и протеиновые батончики: столичный производитель расширяет продуктовую линейку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Одно из ведущих российских предприятий по выпуску колбас и мясных полуфабрикатов начало серийное производство новых видов вареной колбасы и продуктов для спортсменов — мясных протеиновых батончиков. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Столичные промышленники поддерживают современные здорового образа жизни и выпускают полезные продукты, соответствующие требованиям потребителя. Например, московский производитель мясной продукции расширил ассортиментную линейку и начал изготавливать спортивные батончики, в составе которых мясо, ягоды и специи. Новинка не имеет аналогов в стране. Планируется, что ежегодно на заводе будут выпускать более ста тонн этой продукции», — рассказал Владислав Овчинский.

Высокое содержание протеина в составе батончиков поможет поддерживать активность организма во время занятий спортом, длительных походов и больших физических нагрузок. Также продукт будет способствовать восстановлению сил и энергии. Батончики производят без добавления сахара.

Кроме того, компания начала производить пять позиций докторской колбасы в оболочке из синюги, оболочке из современного полиамида и белковой оболочке.

Развитию компании в том числе способствуют благоприятный инвестиционный климат и поддержка со стороны города. В 2016 году предприятию был присвоен статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы, позволяет экономить средства и направлять их на расширение производства.

