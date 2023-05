Банк России трансформирует стандартный механизм предоставления ликвидности в основной и дополнительный механизмы (11.05.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России планирует перейти на использование основного и дополнительного механизмов с 16 октября 2023 года.

Основной механизм будет использоваться для реализации целей денежно-кредитной политики и управления ликвидностью банковского сектора в целом. Дополнительный механизм будет предназначен для предоставления средств при возникновении временных трудностей у отдельных кредитных организаций и заменит механизм экстренного предоставления ликвидности.

В рамках основного механизма Банк России будет проводить кредитные операции и операции репо на аукционной основе, условия их проведения не изменяются. Также при использовании основного механизма кредитным организациям будут доступны операции постоянного действия: внутридневные кредиты и кредиты овернайт, а также ломбардные кредиты и кредиты под залог прав требования по кредитным договорам на срок до 30 дней включительно и операции репо на срок 1 день по ставке, равной ключевой ставке, увеличенной на 1,00 процентного пункта.

Дополнительный механизм будет использоваться только для проведения операций постоянного действия (операции репо и кредиты под залог прав требования по кредитным договорам) на срок до 180 дней включительно по ставке, равной ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1,75 процентного пункта.

При этом процентная ставка по кредитным операциям основного и дополнительного механизмов и по операциям репо дополнительного механизма на срок более 1 дня будет плавающей, то есть со дня изменения ключевой ставки на ту же величину будет изменяться процентная ставка по предоставленным кредитам и заключенным сделкам репо.

По операциям в рамках основного механизма (за исключением внутридневных кредитов и кредитов овернайт) в обеспечение будут приниматься, помимо государственных ценных бумаг Российской Федерации и облигаций Банка России, только корпоративные, субфедеральные и муниципальные облигации или права требования по кредитным договорам при наличии у выпуска/эмитента облигаций или обязанного по кредитному договору лица не менее двух кредитных рейтингов от разных рейтинговых агентств, причем минимальный из имеющихся рейтингов должен быть не ниже «АА-(RU)» / «ruАА-» / «АА-.ru» / «АА-|ru|» по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР» и ООО «НРА».

В обеспечение по операциям в рамках дополнительного механизма будут приниматься облигации или права требования по кредитным договорам, не отнесенные к основному механизму, при наличии у выпуска/эмитента облигаций или у обязанного по кредитному договору лица хотя бы одного кредитного рейтинга, причем минимальный из присвоенных кредитных рейтингов должен быть не ниже «А-(RU)» / «ruА-» / «А-.ru» / «А-|ru|» по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР» и ООО «НРА». Также по дополнительному механизму будут приниматься облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные солидарным поручительством АО «ДОМ.РФ», облигации, обеспеченные государственными гарантиями Российской Федерации, и права требования по кредитным договорам с соответствующей требуемым кредитным рейтингам оценкой уровня кредитного риска обязанного по таким договорам лица по методике Банка России.

В обеспечение по внутридневным кредитам и кредитам овернайт будет приниматься широкий круг ценных бумаг или прав требования по кредитным договорам, принимаемый как по основному, так и по дополнительному механизмам.

Критерии допуска кредитных организаций к операциям предоставления ликвидности и технологическая основа проведения операций не изменяются. Операции будут проводиться на основании тех же договоров, в соответствии с которыми кредитные организации в настоящее время участвуют в кредитных операциях и операциях репо с Банком России.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

