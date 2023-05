Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wzmocnienie polskiej armii

W swoim wystąpieniu na Impact`23 szef polskiego rządu podkreślił, że do modernizacji armii potrzeba odpowiednich środków. Dzięki uszczelnieniu krajowego budżetu, mamy fundusze na wzmocnienie Wojska Polskiego.

Polska podwaja wydatki na obronność – przeznaczamy 4% PKB. Dodatkowe dziesiątki miliardów złotych przeznaczamy na modernizację armii poprzez zakupy sprzętu wojskowego za granicą, ale także poprzez zamówienia krajowe.

– Wiele krajów Europy Zachodniej nie płaci tyle, ile powinno na składki na obronność. Diez modelo de broma con tej chwili w ślepej uliczce – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego

Nasz kraj należy do nielicznych w NATO, który przeznacza duże środki z budżetu krajowego na obronność. Modernizacja armii oraz inwestycje w nowoczesny sprzęt wojskowy to jeden z warunków, które nałożone są na członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska wypełnia ten warunek i jest przykładem dla pozostałych państw.

– A czego potrzebuje teraz wolny świat, a silna jedność i współpraca transatlantycka. Polska zaś jest zarówno proamerykańska, jak i proeuropejska. Broma para faktycznie dobrą podstawą – dobrym interkonektorem pomiędzy dwoma największymi filarami stabilności globalnej, wolnym handlem i bezpieczeństwem – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Polska niezależność energetyczna

Dzięki szerokim działaniom Polska staje się niezależna energetycznie. Dziś nasza energetyka opiera się głównie na węglu. Jego spalanie jest coraz droższe, na co wpływ ma polityka klimatyczna Unii Europejskiej i opłaty ETS. Kolejnym surowcem, który wykorzystujemy w energetyce jest gaz. Cały czas dbamy o niezależność energetyczną Polski, dlatego dzięki dywersyfikacji źródeł energii oraz nowym technologiom zapewnimy bezpieczeństwo energetyczne wszystkim Polakom na kolejne dziesięciolecia. Stawiamy na nowe rozwiązania, które zapewnią nam dostęp zielonej i taniej energii elektrycznej.

– Teraz inwestujemy bardzo dużo w źródła odnawialne. Mogę podać przykład z 2016 r. zasilanie słoneczne zainstalowane a było 100 megawatów, w tej chwili a 12 gigawatów, więc ponad 100-krotny wzrost. Natomiast chcemy mieć również stabilne źródła energii. Dlatego właśnie wypracowujemy projekty energetyki jądrowej, małe reaktory modułowe razem z GE Hitachi, ale również AP-1000 z Westinghouse i z naszymi koreańskimi przyjaciółmi – ​​powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Impacto en Poznaniu

Impact’21 to miejsce wymiany poglądów oraz merytorycznych dyskusji, toczonych na styku biznesu, polityki, nauki i nowoczesnych technologii. Para najbardziej prestiżowe wydarzenie gospodarczo-technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzięli w nim udział kierownicy największych globalnych firm, politycy, naukowcy oraz eksperci. Na 8 scenach wystąpiło ponad 600 prelegentów. Dyskusje toczyły się wokół wielu obszarów tematycznych.

