10.05.2023 Poznan Militarny sojusz polsko-amerykański

Militarny sojusz polsko-amerykański10.05.2023

W sytuacji rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz zagrożenia jakie stwarza Rosja, kluczowa jest współpraca w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki współpracy polsko-amerykańskiej, zapewniamy bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO – zjednoczeni jesteśmy silniejsi. Kupujemy od Stanów Zjednoczonych Ameryki sprzęt wojskowy najnowszej technologii. W ten sposób dbamy o rozbudowę naszego potencjału obronnego. W Polsce stacjonują wojska amerykańskie, które dodatkowo dbają o bezpieczeństwo i pokój w naszym regionie.

Zakupy zbrojeniowe dla Wojska Polskiego

Rozwój potencjału militarnego jest kluczowy dla bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej. W ciągu najbliższych miesięcy do Polski trafią kolejne zamówienia z ciężkim sprzętem wojskowym. Wojsko Polskie już w czerwcu zostanie zaopatrzone w pierwsze 14 czołgów M1 Abrams. W najbliższych latach trafią do nas samoloty F-35. Jeszcze w tym roku otrzymamy pierwsze systemy artylerii rakietowej HIMARS. Dodatkowo, polskie niebo będzie strzeżone przez baterie systemu PATRIOT. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał o tych inwestycjach podczas kwietniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych.

„Niedawno byłem w Stanach Zjednoczonych i uzgodniliśmy tam wówczas kolejne dostawy broni” – przekazał Prezes Rady Ministrów.

Współpraca polsko-amerykańska

Nasz rząd zawarł porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi o wzajemności w zamówieniach obronnych. Ma ono na celu zacieśnienie współpracy w obszarze wojskowo-technicznym. Amerykanie są gotowi do współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym. Działania mają objąć współprodukcję systemów HIMARS i produkcję kierowanych pocisków przeciwpancernych Javelin w Polsce. Dodatkowo armia USA udostępni Polsce z własnych zasobów śmigłowce Apache. Zrobi to jeszcze przed podpisaniem kontraktu w sprawie zakupu 96 śmigłowców. Kiedy polscy żołnierze zostaną przeszkoleni trafi do nas pierwsze 8 sztuk.

„Warto powiedzieć, że dzisiaj Polska we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi jest już nie tylko odbiorcą – biorcą jak to się mówi – bezpieczeństwa, ale także dostawcą” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Amerykański sprzęt w Polsce

W tym roku przeznaczamy rekordowe środki na inwestycje w obronność – 4% PKB. Nie byłoby to możliwe bez uszczelnienia finansów publicznych. Polska zamówiła w Stanach Zjednoczonych:

366 czołgów M1 Abrams;

32 samoloty F-35 (myśliwce wielozadaniowe piątej generacji);

sistema de batería PATRIOT;

wyrzutnie typu HIMARS.

„ Budujemy jedną z najsilniejszych armii lądowych w Europie. Jesteśmy gotowi do przeznaczania do 4% PKB na uzbrojenie, na rozbudowę naszych Sił Zbrojnych” – podkreślił szef rządu.

Garnizon amerykański en Poznaniu

Premier spotkał się z amerykańskimi żołnierzami w Camp Kościuszko w Poznaniu. Broma a kompleks wojskowy im. gen. Tadeusza Kościuszki, gdzie stacjonują wojska Estados Unidos. Obecnie przebywa tam około 560 żołnierzy oraz personelu cywilnego.

Obecnie w Polsce łącznie stacjonuje ok. 10 000 żołnierzy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki. To oznaka zaangażowania USA na rzecz bezpieczeństwa Polaków i Europy.

