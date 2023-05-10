10 мая 2023 года состоится депозитный аукцион АО “РОСНАНО”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры Дата проведения депозитного аукциона 10.05.2023. Валюта размещения RUB . Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)700 000 000.00 Срок размещения, дней 33 . Дата внесения средств 11.05.2023. Дата возврата средств 13.06.2023 Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 7.90 Условия заключения, срочный или особый Срочный . Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)700 000 000.00 Максимальное количество заявок от одной организации, шт.1. Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая . Дополнительные условия Нет Основание Договора Генеральное соглашение

Расписание (по московскому времени)Время сбора заявокс 16:00 по 16:10. Заявки в предварительном режимес 16:00 по 16:05. Заявки в режиме конкуренциис 16:05 по 16:10. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимсядо 16:40.

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