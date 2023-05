Худрук Студенческого народного театра Политеха Виктор Борисенко отметил юбилей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

9 мая исполнилось 70 лет создателю и бессменному художественному руководителю Студенческого народного театра Политеха Виктору Борисенко. Для Виктора Филипповича нынешний год вдвойне юбилейный — его родному театру в декабре исполнится полвека.

В 1973 году студент 4-го курса турбиностроительного факультета Института машиностроения ЛМЗ-ВТУЗ (ПИМаш) Виктор Борисенко решил поставить спектакль про студенческую жизнь, по мотивам «Божественной комедии» Данте. Спектакль понравился в том числе руководству Ленинградского металлического завода, при котором действовал институт. А потом райком комсомола попросил студентов сделать спектакль про блокаду. Так всё и началось.

За 50 лет на сцене Студенческого театра сыгран 71 спектакль, юные актёры побывали на 35 фестивалях, привезли оттуда многочисленные награды и дипломы. В 2015 году спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Маратик» был удостоен наград в номинациях «За режиссуру» и «За актёрскую работу» IX Международного фестиваля любительских театров и театров-студий «Авангард и традиции». В 2016 году театр получил дипломы «За художественную целостность спектакля» и «За точность режиссёрского решения» на 7-м Международном театральном фестивале любительских театров «Вильнюсская рампа-2016». В этом же году на IV Всероссийском фестивале студенческих и молодёжных театров «Т-АРТ» Студенческий театр СПбПУ заслужил награды в четырёх номинациях за спектакль «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Вампилова.

Виктор Филиппович Борисенко — очень скромный человек и предпочитает говорить не о себе, а о своём любимом детище — театре, о студентах, которые вместе с ним создавали театр, строили его, развивали, и развивались сами, росли как личности, как профессионалы. Обо всём этом подробнее вы сможете прочитать в интервью на новостном портале Политеха .

А мы поздравляем Виктора Филипповича с юбилеем, желаем долгой и интересной жизни, крепкого здоровья, новых открытий в творчестве, успехов и исполнения всех желаний. Спасибо Вам, Мастер, за Ваш труд!

