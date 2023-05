Физтех во Вьетнаме

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Представители МФТИ посетили Институты при ВАНТ, а именно Институт биотехнологии и Институт геномных исследований, которые реализуют фундаментальные и прикладные проекты в области генной инженерии, биотехнологий микроорганизмов, экологической, морской биотехнологии, бионанотехнологии, биоинформатики, а также участвуют в передаче разработок непосредственно в производство.

Кроме того, были проведены рабочие встречи с организациями, подведомственными Министерству здравоохранения, а именно Институтом Пастера и Институтом вакцин и медико-биологических исследований в Нячанге, а также крупнейшими онкологическими центрами Вьетнама.

Делегацию от МФТИ возглавил исполнительный директор Центра живых систем Павел Волчков. Он обсудил с коллегами возможные для реализации совместные проекты.

Ввиду климатических особенностей, а также в связи с тем, что Вьетнам входит в число стран с высоким биологическим разнообразием, вьетнамские коллеги крайне заинтересованы в совместном изучении локальных инфекционных заболеваний и создании новых вакцинных препаратов.

Также определены взаимные интересы в совместной реализации проекта транскриптомного анализа различных новообразований на уровне единичных клеток. В результате реализации проекта станет возможно определять прогностические маркеры развития рецидивов и таргеты для подбора терапии. Ожидается, что такой персонализированный подход в онкологии увеличит продолжительность и улучшит качество жизни больных.

«Вьетнам интенсивно развивается как в динамике ВВП, так и в части высокотехнологичных научных исследований. Более того, наблюдается колоссальный рост объема медицинских услуг, открывается много клинических центров. Естественно, крайне целесообразно, учитывая сложившуюся геополитическую обстановку, войти на территорию Вьетнама со своими технологичными проектами. Тем более что тесному сотрудничеству будут активно способствовать советско-вьетнамские связи из прошлого. Я уверен, что проекты Центра живых систем МФТИ, особенно в области генетических технологий, диагностики различных заболеваний и терапии, окажутся здесь крайне востребованными. Безусловно, мы и коллеги заинтересованы в двустороннем сотрудничестве», — прокомментировал Павел Волчков.

В перспективе между МФТИ и Институтами при ВАНТ будет подписан ряд соглашений по ключевым направлениям. В частности, в ближайших планах — создание совместной лаборатории, разработка образовательных программ и стажировки студентов.

«До сих пор научное сотрудничество с Вьетнамом ограничивалось несколькими областями физики, и мы очень рады, что благодаря инициативе Центра живых систем появилась возможность охватить биомедицинское направление. Заинтересованность МФТИ в развитии сотрудничества с научными организациями Вьетнама получила большую поддержку со стороны Российского центра науки и культуры в Ханое, руководство которого оказало большое содействие в организации встреч, в том числе на высоком уровне», — отметила Анна Ойхер, заместитель начальника Управления по довузовской подготовке и международной деятельности МФТИ.

