У команды НГУ бронзовые медали Универсиады по кроссу

Впервые студенты НГУ стали бронзовыми призерами легкоатлетического кросса в рамках Универсиады среди высших учебных заведений Новосибирской области. Много лет наши спортсмены шли к этому успеху, постепенно улучшая результаты от восьмых-девятых мест до четвертых в последние два года, и, наконец, поднялись на ступеньку пьедестала, принеся в копилку НГУ шестую бронзовую медаль Универсиады. Впереди неизменные лидеры – команды НГТУ и Колледжа Олимпийского резерва, а вот сильные легкоатлеты НГПУ и СГУПСа в этот раз не смогли обойти нашу сборную.

Соревнования проходили на стадионе «Красное Знамя», где участники из 14 вузов бежали дистанции 1000 и 3000 м по пересеченной местности. В зачет шли 16 лучших результатов независимо от пола.

Михаил Лялин, студент Физического факультета занял 2 место в беге на 3 км.

В составе сборной НГУ выступали также:

Софья Захарова, Алина Пашкова, Марина Синошенко, Елизавета Шестакова, Александр Кривошея, Тимофей Боев, Александр Лапушинский, Кирилл Гурин, Егор Давыдов (ФИТ), Никита Босак, Айгуль Яппарова, Егор Девятых (ММФ), Анастасия Кузнецова, Олег Зайцев, Евгений Шмигельский (ФФ), Ислам Нуриев, Алена Сажина, Ника Сигунова (ЭФ), Елизавета Золотарева, Олег Дульцев (ГГФ), Никита Кошелев (ИИР) и Елена Балуева (ИМПЗ).

9 мая на традиционной городской эстафете, посвященной Дню Победы, команда НГУ вошла в шестерку сильнейших высших учебных заведений. Кроме тех студентов, которые бежали кросс, в сборной также выступали: Софья Экшарова и Азнаур Именов (ИМПЗ), Данила Исаев и Дарья Тропина (ЭФ), Давид Матевосян (ММФ), Илья Матеюк (ФИТ) и Яна Степанчук (ФЕН).

Поздравляем наших легкоатлетов с исторической бронзовой медалью в общем зачёте кросса! За подготовку команды благодарим тренеров кафедры физвоспитания: Наталью Рябуху, Максима Мальцева, Антона Мамекова и Ольгу Черную.

