Студент Политеха – на фестивале колокольных звонов

В Санкт-Петербурге впервые прошёл фестиваль «Звоны Северной столицы». Инициатором и одним из организаторов колокольных концертов стал студент Политеха Никита Чамара.

Никита изучает «Автоматизацию технологических процессов» на первом курсе магистратуры ИММиТ. Не раз с командой побеждал и занимал призовые места в конкурсах Metal Cup , и REcathon . И уже больше восьми лет занимается колокольным звоном — сейчас он работает звонарём в соборе Архистратига Михаила в Ломоносове.

«Давно назрела необходимость консолидировать сообщество звонарей Петербурга, и наконец это получилось, — рассказал он об идее проведения фестиваля. — Я рад, что приехали люди из других регионов России — из Тутаева Ярославской области, Москвы и Самары, всего 12 звонарей выступили на шести площадках».

Фестиваль открылся в храме Димитрия Солунского в Коломягах. Именно там работают курсы звонарей, которыми руководит Наталья Дворянская, соорганизатор фестиваля. «Мы с Никитой стараемся объединить звонарей Санкт-Петербурга, чтобы они дружили и взаимодействовали, — объяснила Наталья. — Сейчас много где устанавливают электронные звонари, потому что считается, что людей, умеющих звонить в колокола, очень мало. Но они есть, и в Петербурге много профессиональных звонарей, некоторые работают уже 30 лет, готовы делиться опытом».

В течение трёх дней над Петербургом разливался малиновый звон. В колокольном концерте в соборе преподобного Сампсона Странноприимца на Большом Сампсониевском проспекте был задействован один из самых старых колоколов Санкт-Петербурга 1763 года, весом 400 пудов (более шести тонн). На колокольне Петропавловского собора Петропавловской крепости звонили 103 колокола (из них 31 сохранился с 1757 года) и прошёл совместный концерт русской звонницы и карильона. Звонари продемонстрировали своё искусство также в храме Рождества Христова на Песках, храме Димитрия Солунского в «Балтийской жемчужине», соборе Архистратига Михаила в Ломоносове — они исполнили как церковные, так и авторские произведения.

Так, звонарь Свято-Данилова и Новодевичьего монастырей Москвы Антон Богачев сыграл «Встречный звон», руководитель курсов звонарей при храме Димитрия Солунского Наталья Дворянская — «Владимирский вечерний звон», звонарь Троице-Сергиевой пустыни Антон Кузнецов исполнил праздничный звон обители, звонарь Ярославской митрополии Ефрем Щураковский — «Воскресенский звон», композитор, преподаватель кафедры органа, клавесина и карильона СПбГУ, звонарь Олеся Ростовская совершила «Звон во вся».

Никита Чамара сыграл праздничный звон, поскольку фестиваль стал продолжением празднования Светлого Христова Воскресения (Пасхи), которое завершится 25 мая, в день двунадесятого праздника Вознесения Господня. На вопрос, не пытается ли он в этой работе применить полученные в Политехе знания, например, автоматизировать процесс, Никита ответил с улыбкой: Автоматизировать искусство сложно. Суть звона — это выражение человеческих эмоций. Как написание картин, музыки — точно так же искусство колокольного церковного звона. Звонари рисуют звуком. А особенность русского звона ещё и в том, что у него нет мелодии, только ритм .

