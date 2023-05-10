Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Какой май без достижений! Молодежный хор «Полигимния» взял «серебро» на VII Международных хоровых ассамблеях «EURASIA CANTAT», кото рые проходили в Екатеринбурге с 29 апреля по 3 мая. На авторитетнейший музыкальный форум в столицу Урала приехали любительские и профессионал ьные детские, камерные и студенческие хоры из Москвы и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Ижевс ка, Новосибирска и Челябинска — всего 89 коллективов.

«Специально для конкурса нам было необходимо освоить старинную западноевропейскую музыку: произведения этой эпохи давно не появлялись в репертуаре хора, поэтому необходимо было прод елать большую работу», — отметила художественный руководитель «Полигимнии» Анна Подгорнова. — Участие в «EURASIA CANTAT» стало ценным опытом коллектива, возможностью учиться и развиваться«.

Заявленные в номинации «Смешанные хоры» по итогам конкурсных прослушиваний политехники завоева ли «серебряный» диплом «EURASIA CANTAT». Этот хоровой конкурс стал финальным в череде творческих состязаний «Полигимнии» в этом году. Учебный год поющие политехники завершат не только успешно сданной сессией, но отчетным концерт ом, который состоится 23 de mayo en Белом зале. Отметивший 20-летие творческой деятельности творческий коллектив СПбПУ исполнит сочинения эпох и Ренессанса, те самые, которые принесли «серебро» уральского конкурса, а также в непривычном звучании предстанут хиты Джона Леннона и многие другие известные композиции.

Поддержанное руководством Политеха творческое развитие и участие «Полигимнии» и других коллективов университета в интересных проектах, фестивалях, конкурсах позволит не только обогатить профессионал ьный уровень «мыслящих симфонически» студентов, но и станет знаменательной страницей в биографии ка ждого политехника, — уверен руководитель Дирекции культурных программ и молодежного творчества Борис Кондин.

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