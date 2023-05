Робокошка и копия R2D2: кого еще можно было почесать за ухом на фестивале робототехники ФКН ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

ALVI Labs — член Клуба предпринимателей ФКН. Они занимаются разработкой моторного интерфейса для людей с ампутацией руки. Представленный на фестивале интерфейс может быть использован также для улучшения бионических протезов. На открытии фестиваля с приветственным словом выступили Ирина Плисецкая, заместитель декана ФКН по развитию и административно-финансовой работе, Михаил Владимиров, исполнительный директор Центра робототехники компании Сбер, и Ольга Мудрова, исполнительный директор НАУРР. Они рассказали о важности развития робототехники и вызовах, с которыми сталкиваются разработчики, а также отметили важность популяризации этого направления, в том числе через форматы фестивалей.

Затем слушателей ждали лекции о промышленной и сервисной робототехнике, беспилотниках, коботах и многом другом. Например, «Яндекс» рассказал о технологии автономного вождения, в том числе о роботакси и рободоставке, а Сбер поговорил о робототехнике в бизнесе сейчас и о ее развитии в будущем. Отзывы участников: Александр Широковских

— Z ученик 11-го класса МБОУ СОШ №6 города Мытищи. Eвлекаюсь робототехникой, поэтому приехал на этот фестиваль, тут интересно. Послушал лекцию про беспилотные такси и роботов «Яндекса», смотрю на стенды. Самое интересное — робокот от Сбера и их робот, который рисует картины, сгенерированные Kandinsky, еще тут много различных манипуляторов. Адриан Рыжов, 6-классник, Кирилл Рыжов, инженер

Кирилл Рыжов: — Здесь большое количество спикеров, интересно раскрыт российский рынок промышленного оборудования, робототехники. Я рад, что проводится такое мероприятие, надеюсь, что оно будет проводиться каждый год. Мы пришли сюда от Московской школы программистов. Меня заинтересовали все лекции по промышленному оборудованию. Здесь вопросы правильные задаются, например, беспилотное такси, беспилотная доставка и умные светофоры, интернет вещей, которые могли бы общаться между собой. Я узнал много новых российских компаний и понял, что все довольно хорошо развивается. Мне это очень понравилось. Адриан Рыжов: — Меня интересуют технологии автономного вождения «Яндекса», роботакси и рободоставка. Я не очень разбираюсь в робототехнике, и для меня эта тема — самая популярная, она влияет на нашу жизнь. Станислав Розанов, генеральный директор компании TUBOT

— TUBOT — робототехническая компания, которая разрабатывает и производит внутритрубных роботов — сложный технологический продукт. Это результат работы конструкторов, схемотехников, электронщиков, программистов, сборщиков, мастеров станков ЧПУ и других инженеров, которые в России в дефиците. Мы сталкиваемся с нехваткой кадров и решили для себя тесно взаимодействовать с профильными вузами в части подбора студентов выпускных курсов, связанных с инженерией, для их трудоустройства в нашу компанию. Интересными для нас представляются мероприятия вуза, связанные со студенческими играми, ярмарками вакансий, профильными фестивалями и всем тем, что призвано помочь студентам в трудоустройстве, а также направлено на популяризацию робототехники. Фестиваль по робототехнике, организованный факультетом компьютерных наук ВШЭ, — удачный пример взаимодействия бизнеса и студентов. Для нас это первый опыт, и мы считаем его успешным, так как отметили реальный интерес со стороны студентов к работе в нашей компании. Мы благодарим организаторов за возможность поучаствовать в таком формате, поделиться опытом, продемонстрировать наработки и получить обратную связь, в первую очередь от студентов, в виде желания в будущем заняться робототехникой. Ирина Плисецкая, заместитель декана

— Фестиваль робототехники факультет компьютерных наук проводит впервые, но я надеюсь, что мероприятие станет доброй традицией, ежегодным знаковым событием в жизни НИУ ВШЭ. Программа фестиваля получилась насыщенной и интересной как для студентов и аспирантов, так и для школьников младших классов. Нами были приглашены 14 ведущих российских компаний рынка робототехники и образовательных центров, которые представили зрителям современных роботов, выступили с лекциями. Кроме того, от факультета свои достижения продемонстрировали две команды: Группа робототехники ФКН и команда AlVI Labs от Клуба предпринимателей ФКН. Команды были созданы нашими выпускником и аспирантом соответственно, что лишний раз доказывает: ФКН — это место, где можно не только учиться, но и реализовывать свои идеи и мечты. Уже сегодня мы думаем о том, каким будет следующий фестиваль, ведь он пройдет в юбилейный для ФКН год — 10 лет. Хочу поблагодарить партнера фестиваля — компанию Сбер за поддержку наших начинаний, а также соорганизаторов мероприятия — компанию «Яндекс» и Национальную ассоциацию участников рынка робототехники. Надеюсь, что в следующем году мы вновь соберемся в атриуме на Покровском бульваре и представим на суд зрителей еще больше достижений в области робототехники.

[embedded content]

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI