Праздник, связующий поколения

10 мая 2023 года в Государственном университете управления прошли торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы.

К часу дня у Мемориального камня собралось свыше ста человек студентов и преподавателей ГУУ, ветеранов и тружеников тыла. После выноса знамён слово взял ректор Владимир Строев, который вспомнил преподавателей и студентов ГУУ, что защищали Москву в районе Волоколамска и многие из них, к сожалению, не вернулись домой. Своим подвигом они обеспечили существование и процветание нашей страны.

Перед праздничным концертом в Центре информационных технологий к собравшимся по видеосвязи обратилась заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова. Она говорила о важности сохранения исторической памяти и значении Дня Победы для нашей страны. Память о той войне хранится у нас в ДНК и передаётся из поколения в поколение. Россия сильна благодаря подвигу наших ветеранов и их пример учит нас лучше всего.

Председатель Совета ветеранов ЮВАО Михаил Иванович Клочков с прискорбием сообщил, что с каждым годом ветеранов становится всё меньше и меньше. На данный момент в районе Выхино-Жулебино их осталось только 113 человек. Но в то же время он рад видеть молодые лица и доволен, что в университете хорошо занимаются патриотическим воспитанием.

Лётчик-испытатель Виктор Иванович Кирсанов поделился историей своего детства, когда он был сыном авиаполка и гонял с лётчиками консервную банку вместо мяча, а потом многие из них не возвращались из боевых вылетов. Говорил он о важности праздника и памяти о нём. «Патриот – это человек, знающий историю», – заверил ветеран.

Отметивший в декабре прошлого года 100-летний юбилей Артём Иванович Азиров в сопровождении помощницы поднялся на сцену и, отказавшись от предложенного стула, произнёс речь о единении народа. Он вспоминал, как летом 1941 года объединился советский народ, как в одночасье поменялись лица людей на улицах, как вся страна встала на борьбу с фашизмом. Сегодня нам приходится воевать с новым фашизмом и права на поражение у нас нет. В конце ветеран обратился к студентам и ученикам Предуниверсария с призывом учиться, потому что знание – самое сильное оружие.

Торжественный митинг по традиции закончился возложением венка и цветов к Мемориальному камню.

Праздничный концерт был проведён силами учеников Предуниверсария ГУУ и клуба «Инструментал». По большей части он состоял из стихотворений о войне, однако закончился на мажорной ноте, под «Катюшу».

