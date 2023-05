Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе прошёл образовательный форум для будущих магистров, организованный Центром по работе с абитуриентами. Форум стал площадкой для нетворкинга со специалистами и успешными студентами со всей России. Накопленным опытом в самых разных сферах делились профессионалы из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Донецка, Самары и других городов.

На образовательном форуме для будущих магистров были представлены все направления университета: от радиотехники и прикладной биотехнологии до социально-экономических и гуманитарных наук. В течение трех дней участники изучали отрасль, которую определили для себя как самую важную, а заодно заводили полезные знакомства.

Организаторами выступили Высшая школа электроники и микросистемной техники и Высшая школа прикладной физики и космических технологий Института электроники и телекоммуникаций, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, Гуманитарный институт, Институт биомедицинских систем и технологий, Научно-образовательный центр информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть», Институт энергетики, Высшая школа киберфизических систем и управления Института компьютерных наук и технологий.

Каждый трек был уникален. Участники защищали свои знания и навыки индивидуально, объединялись в команды и вместе работали над кейсами. В технических направлениях ребята дистанционно изучали программное обеспечение и проводили исследования. Отдельный трек был представлен компанией ПАО «Газпром Нефть». Специалисты Научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть» предложили командам деловую игру, направленную на развитие прикладных навыков студентов в сфере IT.

Важно отметить, что участники образовательного форума получили дополнительно 15 баллов, а победители — 45 баллов в конкурсе портфолио СПбПУ. Добавим, что конкурс портфолио СПбПУ проводится с целью популяризации науки и привлечения в университет тех, кто поступает на обучение по образовательным программам магистратуры, а также для стимулирования научного и образовательного потенциала студентов и выпускников. В этом году регистрация на конкурс продолжается до 31 мая по ссылке .

