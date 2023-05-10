Московская биржа запускает торги фьючерсами на казахстанский тенге и армянский драм

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
11 мая 2023 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары “казахстанский тенге – российский рубль” и “армянский драм – российский рубль”.
Новые инструменты адресованы широкому кругу клиентов – физическим и юридическим лицам, и могут использоваться как для активных торговых стратегий, так и для хеджирования валютных рисков.
Мария Патрикеева, руководитель срочного рынка Московской биржи:
“Валютные фьючерсы стабильно лидирующие позиции среди инструментов срочного рынка Московской биржи по активности клиентов. Интерес инвесторов обусловлен невысокими издержками операций и возможностью реализации широкого набора стратегий с большим перечнем валют разных стран”.
Параметры новых инструментов:
Фьючерсный контракт на курс “казахстанский тенге – российский рубль”:
- торговый код – KZT;
- лот – 100 000 казахстанских тенге;
- минимальный шаг цены – 0,001 российского рубля;
- стоимость шага цены – 1 рубль;
- цена исполнения контракта – значение курса Банка России, установленное в день исполнения контракта, округленное до минимального шага цены.
Фьючерсный контракт на курс “армянский драм – российский рубль”:
- торговый код – AMD;
- лот – 100 000 армянских драмов;
- минимальный шаг цены – 0,001 российского рубля;
- стоимость минимального шага цены – 1 рубль;
- цена исполнения контракта – значение курса Банка России, установленное в день исполнения контракта, округленное до минимального шага цены.
Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре, декабре 2023 года и в марте 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков.
Подробная информация и спецификации контрактов размещены на сайте Московской биржи.
Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Всего на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 95 фьючерсных контрактов и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.