Московская биржа запускает торги фьючерсами на казахстанский тенге и армянский драм

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

11 мая 2023 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары “казахстанский тенге – российский рубль” и “армянский драм – российский рубль”.

Новые инструменты адресованы широкому кругу клиентов – физическим и юридическим лицам, и могут использоваться как для активных торговых стратегий, так и для хеджирования валютных рисков.

Мария Патрикеева, руководитель срочного рынка Московской биржи:

“Валютные фьючерсы стабильно лидирующие позиции среди инструментов срочного рынка Московской биржи по активности клиентов. Интерес инвесторов обусловлен невысокими издержками операций и возможностью реализации широкого набора стратегий с большим перечнем валют разных стран”.

Параметры новых инструментов:

Фьючерсный контракт на курс “казахстанский тенге – российский рубль”:

торговый код – KZT;

лот – 100 000 казахстанских тенге;

минимальный шаг цены – 0,001 российского рубля;

стоимость шага цены – 1 рубль;

цена исполнения контракта – значение курса Банка России, установленное в день исполнения контракта, округленное до минимального шага цены.

Фьючерсный контракт на курс “армянский драм – российский рубль”:

торговый код – AMD;

лот – 100 000 армянских драмов;

минимальный шаг цены – 0,001 российского рубля;

стоимость минимального шага цены – 1 рубль;

цена исполнения контракта – значение курса Банка России, установленное в день исполнения контракта, округленное до минимального шага цены.

Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре, декабре 2023 года и в марте 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков.

Подробная информация и спецификации контрактов размещены на сайте Московской биржи.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Всего на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 95 фьючерсных контрактов и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI