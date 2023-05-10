МКБ утвердил новую редакцию «Порядка обслуживания клиентов банка на финансовых рынках»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

﻿Московский кредитный банк (МКБ) сообщает о вступлении в действие с 25.05.2023 г. новой редакции «Порядка обслуживания клиентов банка на финансовых рынках». Текст Порядка в новой редакции размещен на сайте банка в разделе «Брокерское обслуживание».

﻿Новая редакция порядка подготовлена в целях совершенствования предоставляемых банком услуг, оказываемых его клиентам на финансовых рынках.

﻿В документ внесены следующие изменения:﻿

– удалено упоминание СРО НФА из текста Порядка;

– скорректированы и добавлены некоторые определения в глоссарий;

– доработан раздел про уполномоченных представителей клиента (раздел 6);

– доработан раздел про счета в части возможности назначения оператора счета депо, актуализированы приложения 3(а) и 5(а);

– актуализирована Декларация о рисках в части, где упоминается использование денежных средств клиента в интересах банка (приложение 14 (а);

– актуализированы тарифы на предоставление банком услуг на финансовых рынках (приложение 15).

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