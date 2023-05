Марафон исследователей, посвященный цифровому развитию, проходит в пермской Вышке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – lass=”lead-in”>До 25 мая в НИУ ВШЭ в Перми продолжается в онлайн-формате научный марафон Homo Digitus 2023, на котором эксперты рассказывают о цифровых изменениях в современном мире и в гуманитарных науках в частности. В рамках марафона состоятся мастер-классы, лекции и конференция молодых ученых, намеченная на 24 мая (заявки на участие принимаются до 17 мая). Выступления экспертов проходят каждый четверг в 19.00 (GMT +5).

11 мая Илиана Исмакаева, академический руководитель магистратуры «Цифровые методы в гуманитарных науках», организует мастер-класс «Виртуальная реконструкция изразцовой печи: от источников до технологий». Перевод культурного наследия в цифровой формат позволяет обеспечить сохранность объекта для дальнейшей реконструкции. В Пермском краеведческом музее хранится изразцовая печь второй половины XVIII века. Илиана Исмакаева покажет, как организован процесс перевода культурного наследия в цифровой формат. На мастер-классе подробно будут разобраны все этапы — от формирования источниковой базы до оцифровки современными технологиями.

18 мая Никита Маткин, ассистент кафедры гуманитарных дисциплин, проводит мастер-класс «Как компьютер понимает текст?». Мы видим, что технологии искусственного интеллекта уже формируют текст, неотличимый от написанного человеком. В то же время язык не является базовой единицей обработки компьютера. На мастер-классе эксперт покажет, как компьютер переводит слова в числовой формат и как можно закодировать саму семантику слова.

24 мая пройдет научная конференция для молодых исследователей. Для нее выбран необычный формат: на выступление дается 5 минут и разрешается использовать до 7 слайдов. Доклады должны содержать описание цифровых проектов или гуманитарных исследований с применением цифровых технологий. В заявке на участие необходимо указать название доклада и приложить краткую аннотацию. Конференция организована в гибридном формате.

25 мая, в последний день марафона, выступит ключевой спикер Андрей Володин, кандидат исторических наук, доцент кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Датаизм — это философская парадигма, провозглашающая, что Вселенная состоит из потоков данных, а ценность всякого явления определяется вкладом в обработку данных. На лекции «Гуманитарий в эпоху датаизма: как осмыслить данные вокруг нас?» эксперт поднимет проблему повсеместного распространения данных, их сбора и анализа.

Участие в Homo Digitus 2023 бесплатное, требуется регистрация.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI