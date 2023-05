Иностранные студенты МФТИ приняли участие в финале XVII Открытой олимпиады по русскому языку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

В стенах НИУ «МЭИ» прошел финал XVII Открытой олимпиады по русскому языку для иностранных учащихся нефилологических вузов Российской Федерации, в которой участвовали 126 студентов из 36 стран. Тема олимпиады в 2023 году — «Студенческая жизнь».

Самые активные и талантливые студенты боролись в трех номинациях: конкурсе песни в исполнении соло, конкурсе песни в группе и конкурсе чтецов.

Студент МФТИ Альриахи Али ​​(Сирия) занял второе место в номинации «Конкурс песни в исполнении соло». Также бронзовую медаль получила Сальман Ранд (Сирия) в номинации «Стихи».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI