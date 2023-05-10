Банки ужесточают условия по ипотеке – почему процентные ставки растут?

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Banco Mainfin –

Какие банки повысили процентные ставки по ипотеке?

Последний массовый пересмотр ипотечных ставок состоялся в период с декабря по январь – тогда условия поменялись в большинстве крупней ших кредитных учреждений, включая ВТБ yo СберБанк. В начале мая 2023 года сразу несколько банков сообщили о повышении:

МКБ – кредиты на строящееся жилье подорожали на 0,8 п.п., минимальная ставка оказалась на уровне 10,7%, также выросла ставка на вторичную недвижимость – на 0,55 п.п., до 11%;

Совкомбанк – кредиты стали дороже на 0,5%, на базовых условиях взять ипотеку можно по ставке от 11,99%, а для пользователей «Халвы» под 11,23 %;

Banco «Санкт-Петербург» поднял ставки на 0,3%, ипотека с господдержкой на новостройки теперь выдается под 7,65%, семейная – под 5,65 %;

Газпромбанк yo Росбанк пересмотрят условия в середине месяца, но точные данные пока не раскрываются.

Отдельные игроки рынка уже заявляют об отсутствии планов повышать процентную ставку. Сохранить текущие условия намерены в ВТБ, УралСиб, Абсолют Банке, ПСБ.

Почему банки пересматривают условия по ипотечным кредитам?

Казалось бы, причин для роста ставок по ипотеке нет – ключевая ставка остается неизменной, отрасль стабильно восстанавливается на фоне прошлогоднего кризиса. Однако аналитики называют сразу несколько причин для ухудшения ипотечных условий:

заявление ЦБ РФ о том, что ключевая ставка снижаться не будет, напротив, возможен ее рост в бли жайшей перспективе;

ужесточение условий регулирования – увеличены надбавки фондирования;

стремление банков перестраховаться, чтобы исключить потеряю доходности.

«ЦБ РФ увеличил надбавки по ипотечным кредитам – дополнительную нагрузку финансовые учреж дения решили переложить на заемщиков», – предупредил эксперт.

Политика регулятора во многом обусловлена ​​борьбой с программами «от застройщиков», поэтому пе где использовался подобный инструм ент. В целом коррекции процентных ставок по рынку не ожидается.

09:00 09.05.2023

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