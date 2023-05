Сергей Назаров подвел итоги Кавказской инвестиционной выставки на встрече с журналистами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

В Минеральных Водах завершилась первая Кавказская инвестиционная выставка. Событие посетили более 3 тысяч человек, приняли участие гости из 14 зарубежных стран, подписано свыше 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей.

Центральной зоной экспозиции стал объединенный стенд института развития Кавказ.РФ. На нем были представлены планы дальнейшего развития курортов Северного Кавказа и ключевые инвестпроекты макрорегиона.

«Кавказ.РФ – единый институт развития, который содержит комплекс различных инструментов поддержки. На сегодняшний день он выполняет функционал формирования базовой инфраструктуры по тем проектам, где есть перспективы привлечения инвестиций на дальнейшее развитие. Так при поддержке Кавказ.РФ для развития курорта «Архыз» был привлечен стратегический инвестор. Аналогичная модель взаимодействия с частными инвесторами будет продолжена на Северном Кавказе при создании туристической инфраструктуры на других горнолыжных курортах и на Каспийском побережье. И это только одна задача. Другая задача – это раскрытие инвестиционного потенциала Северного Кавказа. Ниша достаточно емкая и охватывает различные отрасли, начиная с туризма, где есть стабильный прирост, гарантированный спрос и перспективы. Бизнес уже активно рассматривает площадки под строительство туристической инфраструктуры на Эльбрусе и Мамисоне, на которых уже проводится оформление первых резидентов. Предприниматели, планирующие развитие гостиничного бизнеса и намеревающиеся инвестировать в создание ресторанов на территории упомянутых горнолыжных курортов, могут принять участие в получении статуса резидента и на льготных условиях реализовать такой проект», – отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Замминистра сообщил, что направлений для привлечения инвестиций на Северном Кавказе много. В их числе – сельское хозяйство, овцеводство, сфера ЖКХ, санаторно-курортная отрасль и промышленность.

«Проект по добыче вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии уже прорабатывается. К концу 2025 года этот проект планируется реализовать. Объем инвестиций составит порядка 55 млрд. рублей. Здесь также присутствует синергия различных инструментов – Кавказ.РФ как институт развития, ВЭБ.РФ, ВТБ. В настоящее время уже подписано соглашение о защите и поощрении капиталовложений. В совокупности все это обеспечит ожидаемый результат по этому проекту. Подобные проекты однозначно потянут за собой развитие малого бизнеса», – подчеркнул Сергей Назаров.

Замминистра также сообщил, что на площадке КИВ были рассмотрены и достижения в области сельского хозяйства. Отметили, что наблюдается стабильный рост в садоводстве, идет активная закладка садов. Важным аспектом на сегодняшний день для бизнеса является нехватка плодохранилищ, в связи с чем идет поиск мер государственной поддержки, чтобы стимулировать инвестиции в строительство этих плодохранилищ».

Сергей Назаров рассказал о механизме по снижению уровня теневого бизнеса, успешно использованный в Крыму, который планируют распространить на регионы Северо-Кавказского федерального округа.

«У нас есть хороший пример по Крыму – на 10% снизился уровень теневого бизнеса за период менее пяти лет. Основная причина – наличие свободной экономической зоны. Она действует на всей территории, где есть льгота по страховому взносу на вновь создаваемые рабочие места или льготы на вновь внесенные инвестиционные средства. Мы планируем детально изучить этот механизм, возможно, он будет востребован на Северном Кавказе», – сообщил замминистра.

По его словам, такой механизм может простимулировать бизнес для получения льготного режима налогообложения, осознанного выхода из тени и получения возможности пользоваться недоступными на данный момент преференциями.

«На Северном Кавказе необходимо создать условия для того, чтобы уменьшить долю теневой составляющей. Это дискуссионная тема – что предложить бизнесу, почему он работает в тени и что нужно сделать, чтобы ему показать выход. У нас есть план работ, по борьбе с теневым оборотом, и он успешно выполняется. Есть реальные результаты, но все эти меры носят контрольно-надзорные функции», – отметил замминистра.

Всего в работе выставки приняли участие гости из 14 зарубежных стран: Азербайджана, Венесуэлы, Израиля, Ирана, Казахстана, Катара, Республики Абхазия, Республики Кипр, Республики Южная Осетия, Сербии, Словении, США, Таджикистана и Шри-Ланки. В деловой программе выставки состоялось более 30 мероприятий, в рамках которых выступило свыше 300 спикеров.

В рамках основной выставочной экспозиции КИВ-2023 были представлены 20 стендов регионов и стран, а также коммерческих компаний, осуществляющих деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе. Свои инвестиционные проекты представили Республики Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также Абхазия и Южная Осетия.

