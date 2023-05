РФ и ОАЭ планируют прийти к основным договоренностям по соглашению о торговле услугами и инвестициях к концу 2023 г.

Source: MIL-OSI Russian Language News

оглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Объединёнными Арабскими Эмиратами будет дополнено двусторонним соглашением о торговле услугами и инвестициях между Россией и ОАЭ. Планируется, что основные договоренности будут достигнуты уже к концу этого года.

Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе встречи с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмедом Аль-Зейуди, состоявшейся на «полях» международного инвестиционного форума «AIM Global 2023».

Такая комбинация соглашений, по словам министра, позволит предпринимателям и инвесторам России и ОАЭ максимально использовать преимущества от либерализации двусторонней торговли.

«При разработке двустороннего соглашения о торговле услугами и инвестициями будут приняты за основу существующие двусторонние и многосторонние обязательства двух стран, чтобы создать новые возможности для предпринимателей, поставщиков услуг и инвесторов, – отметил Максим Решетников. – Это обеспечит расширение существующих и активизацию новых цепочек поставок, предоставит более высокий стандарт защиты инвестиций, создаст предсказуемую и стабильную правовую среду».

Ожидается, что в новом соглашении будут содержаться положения о защите и содействии инвестициям, больший уровень доступа на рынок и более значительные обязательства, чем есть у России и ОАЭ в Генеральном соглашении по торговле услугами.

Стороны также обсудили взаимодействие в сфере туризма. ОАЭ входят в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений отдыха российских туристов. В 2022 году российские граждане совершили более 1,2 млн турпоездок в ОАЭ. Количество турпоездок превысило допандемийные показатели.

«Взаимный безвизовый режим, регулярное прямое авиасообщение, а также дружественные отношения между нашими народами являются хорошей основой для дальнейшего увеличения взаимных туристических потоков между Россией и ОАЭ, – подчеркнул Максим Решетников. – В 2022 году 53% прибывших в Россию граждан ОАЭ посетили нашу страну с целью туризма, российские граждане в ОАЭ с целью туризма – 96% пассажиров».

Министерство экономического развития, по его словам, в данный момент работает над отдельными решениями для создания условий комфортного пребывания иностранных туристов в России. Так, на территории России для иностранных граждан будет запущена пилотная версия мобильного приложения «Карта туриста» для удобной безналичной оплаты товаров и услуг.

«Российские туроператоры готовы к расширению перечня турпродуктов, отвечающих на запросы и культурные ценности туристов из ОАЭ», – резюмировал Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития выразил уверенность, что участие делегации ОАЭ в ПЭМФ-2023 в статусе страны-гостя придаст дополнительный импульс развитию экономического сотрудничества.

Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня 2023 года, он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны. ПМЭФ – это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире.

