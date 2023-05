Решетников: РФ и ОАЭ обсудили координацию действий в вопросах ВТО и климатической повестки

Source: MIL-OSI Russian Language News

оссия и Объединенные Арабские Эмираты обсудили координацию по различным трекам международной повестки, включая работу Всемирной торговой организации и подготовку к 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам участия в международном инвестиционном форуме «AIM Global 2023» и встреч с руководством ОАЭ.

Как отметил министр, ОАЭ вскоре примут два крупных международных форума – 13-ю министерскую конференцию ВТО и COP28. Он обратил внимание, что перед ВТО стоят серьезные вызовы: вопросы реформирования организации, включая систему разрешения споров, вопросы сельского хозяйства, вопросы зеленой экономики.

«Многие страны используют зелёную повестку, климатическую повестку, чтобы размывать базовые принципы ВТО, подменять понятия. Вопросы окружающей среды важны, должны учитываться, но, тем не менее, свободная торговля является основой процветания целых государств, народов. Поэтому важно учитывать обе эти цели», – подчеркнул Максим Решетников.

В свою очередь, COP28 состоится в конце ноября – начале декабря этого года. «Поэтому есть уникальная возможность сочетать оба этих трека, по крайней мере начать дискуссию о том, чтобы разумно, справедливо вырабатывать подходы», – продолжил российский министр. Он напомнил, что структура экономики ОАЭ, как и экономики РФ, имеет большую углеродную составляющую. «Объединенные Арабские Эмираты – уникальная площадка для того, чтобы примирить и интересы зелёной экономики, и интересы человечества, и интересы борьбы с потеплением, и право всех государств на доступную и недорогую электрическую энергию. Поэтому надо справедливо договориться, кто и за что платит, какую часть возьмет на себя развивающийся мир, какую возьмёт развитый мир», – считает Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития РФ отметил, что интенсивные контакты с представителями ОАЭ будут продолжены уже в ближайшее время и в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», и в рамках «Петербургского международного экономического форума». «Мы довольны интенсивностью контактов и качеством дискуссии, которая ведется с коллегами из Арабских Эмиратов», – заключил он.

