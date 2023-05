Регионы смогут перераспределять загрузку окон в МФЦ для предотвращения очередей

Source: MIL-OSI Russian Language News

инэкономразвития России утвердило методические рекомендации с новыми правилами определения необходимого количества окон в отделениях «Мои документы». Теперь региональные власти в зависимости от потока заявителей могут перераспределять необходимое количество окон в отделениях между муниципальными образованиями, либо увеличивать количество гостевых компьютеров и консультантов в секторах пользовательского сопровождения. Это позволит избежать очередей при пустующих окнах и увеличить количество консультантов МФЦ для заявителей, желающих получить услуги в электронном виде, либо просто проконсультироваться.

«Сектора пользовательского сопровождения появились сравнительно недавно, но по всей стране их уже порядка 4 тыс., а количество обращений достигло 1,4 млн. Это зона комфортного и быстрого получения услуг в электронном виде для всех желающих, где сотрудники МФЦ помогают зайти на портал госуслуг, отсканировать или прикрепить файлы», – пояснила директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития Елена Казмерчук.

Проект по созданию сети центров «Мои документы» реализуется по поручению Президента Владимира Путина с 2012 года. В настоящее время система МФЦ насчитывает более 47 тыс. окон приема в 2 870 офисах и 9 675 подразделениях, в которых работает большая команда специалистов, обеспечивающих качественное обслуживание граждан с применением современных технологий. Только за 1 квартал 2023 года количество обращений составило более 19 млн, а уровень удовлетворенности граждан качеством услуг – 98 %.

