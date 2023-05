Поздравляем с Днём Победы!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления поздравляет всех своих сотрудников и студентов с Днём Победы. С Днём, когда величайшее бедствие в истории России переродилось в самую славную страницу её истории. Надеемся, что подобное никогда больше не повторится. А чтобы этого не случилось – надо помнить события прошлого и подвиг нашего многонационального народа, освободившего Родину и сопредельные государства от нацистской агрессии. Не забывать, что мы вместе, сплотившись единым фронтом, способны пережить любую беду, невероятные трудности и лишения, переплавив их в великие государственные и малые личные победы. Именно этому учит нас праздник 9 мая. Помните его и чтите. Рассказывайте о своих предках детям и внукам. Участвуйте в университетских и государственных мероприятиях.

У нас в ГУУ торжественный митинг и праздничный концерт, посвящённые Дню Победы, пройдут завтра, 10 мая в 13:00 у Мемориального камня. Приглашаем вас присоединиться.

А кроме того зовём вас на выставку, посвященную 80-летию сражения под Прохоровкой, крупнейшему танковому сражению Великой Отечественной войны.

