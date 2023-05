Максим Решетников: России и ОАЭ необходимо сблизить подходы к низкоуглеродной экономике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

оссия и Объединенные Арабские Эмираты обладают мощным потенциалом для сокращения выбросов парниковых газов при помощи атомных и водородных технологий, а также при помощи проектов по улавливанию и хранению углерода. Двум странам необходимо сблизить подходы к реализации климатических проектов, низкоуглеродной экономике, «зеленому» финансированию и адаптации к изменениям климата.

Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе встречи с министром промышленности и передовых технологий Султаном Аль-Джабером, который является специальным представителем ОАЭ по вопросам изменения климата. Встреча состоялась в рамках международного инвестиционного форума «AIM Global 2023» в Абу-Даби.

«Задачи России и ОАЭ в области ограничения выбросов парниковых газов во многом совпадают. Мы транслируем одинаково значимые для наших стран принципы и подходы в климатической повестке, – отметил Максим Решетников. – Россия полностью разделяет необходимость сокращения выбросов парниковых газов. Мы уверены, что добиваться этого нужно, прежде всего, в тех отраслях, где это экономически целесообразно, не идет в ущерб экономическому благосостоянию и создает дополнительные выгоды».

При этом, по его словам, необходимо тщательно просчитывать социально-экономические эффекты при постепенном отказе от ископаемого топлива и прорабатывать различные технологические пути к нулевым выбросам. Министр подчеркнул, что российский бизнес заинтересован в обмене опытом с международными партнерами по вопросам сокращения пищевых отходов и потери продовольствия.

Взгляды двух стран сходятся также и в вопросах справедливого энергоперехода. Как отметил глава Минэкономразвития, Россия разделяет позицию ОАЭ об активном вовлечении в климатический диалог представителей энергетических и добывающих компаний, без участия которых невозможно обеспечить справедливый энергопереход.

«Вместе мы можем продемонстрировать, какую форму могут принять меры по борьбе с изменением климата среди крупнейших стран-производителей углеводородов. Передовые технологии необходимы для реализации климатических проектов. Мы заинтересованы в трансграничной торговле результатами этих проектов», – сказал Максим Решетников. В связи с этим он напомнил, что в прошлом году в России была запущена система добровольных климатических проектов и обращения углеродных единиц, сформирован пул национальных верификаторов.

«Наши позиции по климату полностью зеркальны», – прокомментировал Султан аль-Джабер.

Российский министр предложил эмиратскому коллеге наладить диалог между профильными институтами, занимающихся климатической повесткой, для сближения подходов к финансированию климатических проектов и инициатив.

«Важным шагом на пути к декарбонизации наших экономик является получение достоверной информации о выбросах парниковых газов. В России создается единая национальная система мониторинга климатически активных веществ, которая позволит получать объективные данные о сокращении и поглощении выбросов», – отметил Максим Решетников.

С учетом того, что в ОАЭ также ведется деятельность по мониторингу выбросов, российский министр предложил эмиратским коллегам совместно организовать и провести научный семинар для обмена данными и гармонизации подходов к статистическому учету выбросов. Планируется, что такой семинар пройдет летом 2023 года.

В мае аналогичный семинар Россия проведет для коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона. Подобное мероприятие, по признанию сторон, может стать важным вкладом в подготовку к Конференции ООН по изменению климата, которая с 30 ноября по 12 декабря 2023 года пройдет в Дубаи.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI