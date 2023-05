Кафедра управления проектом поздравляет с Днём Победы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ко Дню Победы кафедра управления проектом Государственного университета управления подготовила видеопоздравление с великим праздником.

Поздравление было подготовлено обучающимися 3 курса в рамках гражданско-патриотического проекта «Путь к Победе», проведённого в преддверии праздника.

01 мая прошел онлайн вебинар «Память героям Великой Отечественной войны», на котором были рассказаны биографии героев Советского Союза, интересные и трогательные военные истории. В завершении была проведена минута молчания.

03 мая состоялся иммерсивный квест «Путь к Победе», перед началом которого на сцене Бизнес-центра выступил творческий коллектив «На окраине». Квест по событиям Великой Отечественной войны предполагал прохождение пяти станций с целью набрать наибольшее количество баллов. Всем достались памятные грамоты с медалями и дипломы. Победителем стал отряд «Женский батальон».

От лица кафедры управления проектом ещё раз поздравляем всю страну, каждого человека с великим праздником! С Днём Победы!

