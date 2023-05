День Победы: поздравление ректора СПбГАСУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Уважаемые ветераны, преподаватели, сотрудники, студенты! Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!

9 Мая – это особая дата, объединяющая душевную боль о невосполнимых утратах и огромную радость. С глубокой благодарностью и уважением мы склоняем головы перед нашими отцами, дедами и прадедами, которые вынесли на своих плечах все тяготы войны и принесли Великую Победу.

С каждым годом всё меньше остаётся свидетелей и участников тех событий. Наш долг – хранить память о героях, благодаря которым у нас есть возможность жить, трудиться, строить будущее.

Дорогие друзья, в эту священную дату желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра, уверенности в завтрашнем дне, успехов в работе на благо нашего Отечества!

Ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов

