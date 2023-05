08.05.2023 Kanada jest niezawodnym przyjacielem i sojusznikiem Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Kanada jest niezawodnym przyjacielem i sojusznikiem Polski. Nasze kraje mają długą historię współpracy. Kanada była pierwszym krajem, który wsparł członkostwo Polski do NATO. (…) Dziś razem działamy na rzecz Ukrainy i na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak po spotkaniu z minister obrony Kanady Anitą Anand.

8 maja szef MON, podczas wizyty w Kanadzie spotkał się w Ottawie z minister A. Anand.

„Chciałbym podziękować pani minister Anand za jej wsparcie na rzecz Ukrainy, szczególnie za jasne stanowisko jeśli chodzi o dostawy Leopardów. Pani decyzja o przekazaniu tego sprzętu sprawiła, że inne kraje postanowiły pójść za tym przykładem tworząc koalicję czołgową”

– mówił na konferencji prasowej szef polskiego resortu obrony.

Omawiając sytuację na wschodniej flance NATO i zagrożenie dla bezpieczeństwa szczególnie Europy w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, szef MON zaznaczał, że w tym czasie ważna jest solidarność i jedność sojuszników.

“Zaangażowanie Kanady w pomoc Ukrainie i we współpracę bilateralną oraz sojuszniczą dowodzi, że Kanada jest niezawodnym przyjacielem i sojusznikiem Polski. Działamy wzajemnie, aby wspierać bezpieczeństwo Europy”

– mówił wicepremier M. Błaszczak.

Minister Anand poinformowała, że Kanada przekazała znaczną pomoc Ukrainie, a obecnie w Polsce jest 80 kanadyjskich wojskowych, którzy szkolą ukraińskich żołnierzy – saperów, załogi czołgów. Prowadzą także szkolenia z pierwszej pomocy medycznej na polu walki.

„Możemy oferować te umiejętności w dużej mierze ponieważ Polska była skłonna pomóc”

– mówiła minister Anand.

Po zakończeniu rozmów ministrowie obrony Polski i Kanady złożyli kwiaty przed pomnikiem, upamiętniającym m. in. ofiary I i II wojny światowej The National War Memorial.

Wicepremier Mariusz Błaszczak spotkał się z członkami Stałego Komitetu Obrony Narodowej.

***7 maja w Toronto szef MON wziął udział w ceremonii podniesienia flagi na Nathan Phillips Square oraz w paradzie upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Wicepremier złożył wieniec pod Pomnikiem Katyńskim oraz przed Tablicą Smoleńską i Tablicą Sybiraków.

