Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

За сутки до первой годовщины Дня Победы на свет родился будущий известный экономист, профессор, член-корреспондент РАН, действительный член РАЕН, заведующий кафедрой «Институциональная экономика» в Институте экономики и финансов Государственного университета управления Георгий Клейнер.

От всей души поздравляем Георгия Борисовича с днём рождения! Не перестаём удивляться активности и трудолюбию, но тем не менее пожелаем здоровья и сил на любимую работу, ведь она важна не только ему, но и нашему университету, и другим высшим учебным заведениям, и всей стране, для которой он уже сделали очень многое. Многое, но надеемся ещё не всё. Пусть новые идеи эффективно реализуются, а выведенные экономические модели не дают сбоев.

Георгий Клейнер с отличием окончил мехмат МГУ им. Ломоносова в 1969 году. После университета долгое время работал на разных должностях в Институте электронных управляющих машин (ИНЭУМ) Министерства приборостроения СССР. В 1972 году получил учёную степень кандидата физико-математических наук, в 1989-ом стал доктором экономических наук, а ещё через два года добился звания профессора. Действительный член РАЕН с 1996 года, член-корреспондент РАН с 2003 года. С 1990-х годов ведёт активную научную и преподавательскую деятельность в МГУ им. Ломаносова, Центральном экономико-математическом институте Российской академии наук, Институте экономики Государственного академического университета гуманитарных наук, Финансовом университете при Правительстве РФ, с 2007 года заведует кафедрой «Институциональная экономика» ИЭФ ГУУ. На сегодняшний день является автором почти 850 научных статей, монографий и докладов по наноэкономике, микроэкономике, институциональной экономической теории и моделированию производственно-финансовых процессов. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и Премией имени Немчинова РАН.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI