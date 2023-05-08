Дмитрий Чернышенко: Правительство России окажет всестороннюю поддержку вузам новых регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

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В рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко посетил Приазовский государственный технический университет (ПГТУ) Мариуполя, Донецкое училище олимпийского резерва, стадион «Донбасс Арена», где встретился с футболистами местной команды, а также провёл совещание на площадке ЦУРа.

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