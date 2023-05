НГУ присоединился к международной акции «Сад Памяти» ко Дню Победы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новосибирский государственный университет присоединился к международной акции «Сад Памяти». Накануне Дня Победы, 7 мая, в NSU парке (между главным и лабораторным корпусами университета) были высажены 13 деревьев в память о великих подвигах российских солдат: клены, рябины и сибирская голубая ель.

Справка: NSU парк открыт в октябре 2016 года. В рамках проекта были отреставрированы уникальные барельефы конца 1970-х годов, а также оборудована зона отдыха со скамейками и установлены стенды с историей университета. Создание парка стало одним из шагов по модернизации и благоустройству студгородка.

В акции приняли участие представители сообщества Академгородка и органов местной власти: заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук, проректор по общим вопросам НГУ Сергей Малиновский, заместитель декана Экономического факультета НГУ Наимджон Ибрагимов, директор Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Дмитрий Маркович, заместитель директора Института цитологии и генетики СО РАН Сергей Лаврюшев, руководитель сектора организационного сопровождения проектов ИЦиГ СО РАН Светлана Зубова, создатель Интегрального музея-квартиры Академгородка, директор АНО Культурно-исторический центр «ИНТЕГРАЛ 2.0» Анастасия Близнюк, а также редактор издания «Родные берега НСК» Ерлан Байжанов.

Напомним, что Научная библиотека НГУ проводит несколько тематических книжных выставок ко Дню Победы до 17 мая, а также предлагает ознакомиться с виртуальными выставками, опубликованными на сайте библиотеки. А еще на официальном канале НГУ в Яндекс.Дзен в рамках Всероссийской акции «Научный полк» еженедельно публикуются материалы с воспоминаниями сотрудников НГУ-ветеранов Великой Отечественной войны.

