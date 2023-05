Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Powodem do dumy jest to, co widzimy jeżdżąc po Polsce i otwierając kolejne inwestycje spod znaku biało-czerwonej flagi i godła polskiego – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziejach

OSP Radzieje dzięki dofinansowaniu zakupiło samochód ratowniczo-gaśniczy, który przeznaczony będzie na cele ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo przeznaczamy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki na rozbudowę istniejącego budynku garażowego. Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Znajduje się na granicy trzech powiatów: kętrzyńskiego, węgrzyńskiego i giżyckiego. W zeszłym roku druhny i ​​druhowie z Radziejów wyjeżdżali ponad 40 razy do różnych wypadków, w tym aż 17 razy do pożarów. Inwestycja w takie jednostki jak OSP Radzieje, to poprawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców w regionie.

– Wyobraźmy sobie, ile tragedii ludzkich udało się uniknąć dzięki interwencjom Ochotniczych Straży Pożarnych. Para są setki tysięcy interwencji w całym kraju, ale statystyki niewiele mówią. Tak naprawdę najważniejsze są właśnie te łzy szczęścia rodziców, którzy ocalili swoje dzieci, są te uratowane osoby z wypadku, do których zdążyła Ochotnicza Straż Pożarna dojechać – powiedzia Primer ministro Mateusz Morawiecki.

Dbamy o strażaków i ich rodziny

Stale zwiększamy środki na rozwój remiz strażackich. Wprowadziliśmy także szereg rozwiązań, które mają wspierać strażaków oraz ich rodziny. Hasta min. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. Od 2016 roku dofinansowaliśmy zakup 2951 wozów strażackich dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce. W 2023 r. planujemy zakup 677 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Szczegóły na temat wszystkich rozwiązań dostępne są w komunikacie.

– Dziękuję wam, druhny, druhowie z całej Polski: za wasz ogromny wysiłek, za to, że waszym pancerzem jest hart ducha, a nie tylko ten wspaniały mundur, ale także sprzęt, który trafia – podziękował szef pol skiego rządu.

Przebudowa ul. Kościelnej con Radziejach

Dzięki rządowemu wsparciu wykonano modernizację ulicy wraz z przebudową oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej. Położono również chodniki, zjazdy oraz ustawiono znaki pionowe. Przebudowa była możliwa dzięki rządowym programom, które powstają m.in. dzięki uszczelnionemu budżetowi państwa.

– To jedna z dróg – wielokilometrowy odcinek, który zostanie tutaj oddany niedługo do użytku. Także stacja uzdatniania wody. Para są estrategicazne inwestycje w takich miejscach jak to, w takim powiecie, w którym panoszyło się bezrobocie, bieda i niedostatek – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Sprawiedliwy rozwój całego kraju

Nasze inwestycje to dowód na politykę likwidacji różnic między regionami w naszym kraju. Premier zaznaczył, że zawsze będziemy działać na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju całej Polski.

– Będziemy na pewno realizować wszystkie zapowiedzi rozwoju Polski lokalnej, inwestycji w Polsce lokalnej. Te inwestycje to także miejsca pracy tutaj. To przedsiębiorcy lokalni mają te inwestycje, robią te inwestycje, tworzą nowe miejsca pracy. Para bromear koło zamachowe rozwoju w społecznościach lokalnych – zwrócił uwagę szef polskiego rządu.

OSI MIL