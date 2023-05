06.05.2023 Olecko Zapewniamy Polakom bezpieczeństwo na drogach

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Należymy do najbardziej poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym państw w Europie w ostatnim roku, w ostatnich kilku latach. To powód do dumy – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w Olecku.

Inwestycje na rzecz bezpieczeństwa na drogach

Desde 2015 r. realizujemy inwestycje, por jeszcze bardziej wzmocnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wprowadziliśmy min.:

Programa Budowy Dróg Krajowych – desde 2015 r. oddaliśmy do ruchu 2 tys. km drog o wartości 75 mld zł,

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – w 80 proc. dofinansowujemy budowę, przebudowę i modernizację dróg lokalnych – wartość środków na ten cel to około 13 mld zł.

– Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celowo powiedziałem “obchodzimy”, a nie “świętujemy”, ponieważ świętować moglibyśmy wtedy, kiedy przynajmniej te najbardziej tragiczne wypadki ruchu drogowego, które kończą się śmiercią, sprowadzilibyśmy do zer una. Jak wiemy tak nie jest, tak jeszcze się nie dzieje, choć możemy tutaj powiedzieć o znaczącej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Skuteczna walka z piratami drogowymi

Nadmierna prędkość wciąż jest jedną z głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń na polskich drogach. Para tomar dlatego wprowadziliśmy zmiany w Kodeksie ruchu drogowego, tomar jak:

zwiększenie ochrony pieszych na przejściach,

ujednolicenie dopuszczalnej prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym,

wprowadzenie obowiązku utrzymywanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych,

podwyżkę mandatów i punktów karnych za najcięższe wykroczenia.

Mniej wypadków na polskich drogach

Rozwiązania przynoszą gambas efekty. Jesteśmy liderem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. Mamy ponad 15 tys. mniej rannych osób w wypadkach rocznie. W 2015 r. było a aż 40 tys. rannych osób, zaś w 2022 r. liczba rannych osób spadła do blisko 25 tys. Dodatkowo spadała liczba ofiar na polskich drogach. Obniżyliśmy liczbę śmiertelnych wypadków na drogach – w zeszłym roku do 1896, a więc o ponad 1/3. Sama liczba wypadków zmalała z 32 967 w 2015 r. do 21 322 w 2022 r. Zaś liczba pieszych rannych 8 lat temu wynosiła ponad 8 tys., a w ubiegłym roku 4 367. Odnotowano spory spadek śmiertelnych wypadków na przejściach dla pieszych do 460 osób w ubiegłym roku, z 915 osó b w 2015 r.

– Ta statystyka pewnie niewiele mówi – wyobraźmy sobie, że to jest ileś tysięcy rodzin w Polsce, dziesiątek tysięcy rodzin w Polsce, które nie doświadczyły tragedii: kalectwa najbliższej osoby albo śmierci najbli ższej osoby – podkreślił szef polskiego rządu.

Przebudowa pięciu przejść dla pieszych w Olecku

Premier Mateusz Morawiecki w dniu Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odwiedził Olecko, gdzie dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg przebudowano pięć przejść dla pieszych przy Placu Wolności. Modernizację zakończono w styczniu 2023 r., a jej całkowity koszt wyniósł 313 912 zł. Rządowe dofinansowanie a większa cześć, bo aż 214 801,92 zł. Inwestycje w ramach rządowych programów możliwe są dzięki uszczelnieniu budżetu państwa.

– Setki, tysiące rond, przejść dla pieszych – bezpiecznych przejść dla pieszych ze spowalniaczami, takie jak w Olecku – to są światła w ruchu drogowym, to są najróżniejsze inwestycje w całym kraju, k tóre prowadzimy. Wielomiliardowe inwestycje po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. To nie są tylko słowa. To nie są tylko liczby. To nie są tylko statystyki. Para są również nasze czyny, inwestycje, które zamieniają się w fakty w całej Polsce, w fakty, które chronią życie ludzi. To nie wzięło się z niczego. To wzięło się także z ogromnych inwestycji, a te inwestycje z kolei wzięły się z uszczelnionego budżetu – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

OSI MIL