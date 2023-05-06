Школьник из россии с regalo

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal Lomonosov de Moscú

В субботу, 6 mayo, стали известны итоги 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьнико в по химии. Абсолютным победителем в личном зачете стал ученик 11 класса из Республиканского лицея дл я одаренных детей (Россия, Республика Мордовия) Андрей Дубинский. Leer más е стал Андрей Дубинский. В этом году ММО-57 проходила с 1 по 6 мая в Астане (Казахстан).

Среди золотых медалистов – представители 4 стран. Больше всего – 7 золотых медалей – завоевала сборная России, также получившая две серебряных и одну бронзовую награду. Две золотых медали у сборной Узбекистана, по одной – у представителей Венгрии и Белоруссии. Всего медалей удостоились участники из 19 стран.

Añadir ляю нашу сборную с выдающимися результатами на Международной Менделеевской олимпиаде! Абсолютная победа Андрея Дубинского и лидерство сборной по количеству золотых медалей – ре бята, мы вами гордимся! Турнир в Астане показал фундаментальную подготовку наших школьников и сильную отечественную научную школу по химии. Являясь одной из инициатив Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России В Ladimio лены на решение конкретных производственных задач. Уверен, что вдохновляющий пример наших победителей станет катализатором интереса к точным наука м у многих школьников и студентов!»

В ММО-57 участвовали 113 школьников из 21 страны. Помимо традиционно принимающих участие сборных Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бол гарии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Македонии, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Хорватии и други х стран, впервые для участия в олимпиаде приехала сборная Бразилии. Всего было разыграно 34 бронзовых, 23 серебряных y 11 золотых наград.

Организаторами проекта с российской стороны традиционно выступают химический факультет МГУ имен y М.В. Ломоносова и Фонд Андрея Мельниченко, а с принимающей в этом году – Министерство просвещения Рес публики Казахстан. Мероприятие прошло под эгидой Десятилетия науки и технологий в России.

1997 ды школьников по химии, сохранив её нумерацию. В 2023 олимпиада длилась 6 дней и состояла из трех туров: двух теоретических и одного пра ктического. Задачи первого тура по сложности соответствовали программе специализированных химических классов . ¿Quieres más información? ганической, неорганической, аналитической и физической химии, а также из науки о живом. Практический тур олимпиады продолжительностью в 5 часов был направлен на проверку наличия у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий: «Поздравляю российскую сборную с блестящим выступлением на 57- © Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Очередной крупный успех нашей команды на главном турнире юных химиков планеты показал, чт о Россия – это великая химическая держава. Наши ребята, тренерами которой стали представители химической школы МГУ, в полной мере продемо нстрировали свои знания, показав себя достойными преемниками Ломоносова и Менделеева. Соревнование показало возросший уровень подготовки национальных команд. Российская команда не уступила им в умении решать самые сложные и нестандартные задачи, проявл яя интеллект, креативные качества, умение работать и побеждать в команде. Благодарю всех участников нашей сборной и их наставников за яркое выступление. Особенно важно, что многие задачи на олимпиаде помогали ставить химики-промышленники. Это показывает связку фундаментальных и прикладных знаний, помогает эффективней создавать научные и кадровые заделы в интересах отрасли».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию человеческого капитала, — подчеркнул в своем выступлении вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов. — Мы рады, что дни, проведенные на гостепримной казахской земле, атмосфера евразийской столицы — Астаны — оставили у юных химиков неизгладимые впечатления и доставили им огромное удовольствие . Посещая достопримечательности столицы, Вы познакомились с обычаями, традициями и культуро © казахского народа. Думаю, ваше пребывание в Казахстане стало незабываемым». В ММО-57 участвовали 113 школьников из 21 страны.

«Я поздравляю всех ребят, как победителей, так и тех, у кого в этот раз получилось проявить с ебя, может быть, не в полную силу, – прокомментировал результаты 57-ой Международной Менделе евской олимпиады школьников по химии Андрей Мельниченко, основатель благотворительного фонда, который на протяжении 5 лет, наряду с химическим факультетом МГУ, выступает соорганизатором проекта. – И хочу сказать отдельное особое спасибо учителям и родителям, потому что именно благодаря их упорному труду, профессионализму и поддержке своих детей, мы можем смело назвать каждо го участника представителем будущей интеллектуальной элиты своей страны».

«Очень приятно видеть среди медалистов представителей такого количества сборных, – отметил предсе датель оргкомитета ММО-57, вице-президент Российской академии наук и научный руководитель химич еского факультета МГУ Степан Калмыков. – И я сейчас говорю не только о победителях. Задания Менделеевской олимпиады очень сложные и требуют творческого подхода, поэтому решит ь даже некоторые из них – задача совершенно нетривиальная. Отдельно хочу поздравить сборную Казахстана, члены которой получили незабываемый опыт, а также новичков олимпиады – сборную Бразилии, которая преодолела полмира для участия в этом з амечательном соревновании».

Абсолютный победитель ММО-57 Андрей Дубинский стал четвёртым обладателем Премии имени а кадемика Валерия Лунина, учрежденной Фондом Андрея Мельниченко. В 2023 году она составила 2 млн рублей. «Во время церемонии открытия участники олимпиады, руководители команд и члены жюри аплодировал и появлению Валерия Васильевича на экране, – подчеркнул исполнительный директор Фонда Андрея М ельниченко Александр Чередник. – И мы совершенно уверены в том, что память о его делах должна становиться с каждым годом всё крепче».

В составе российской сборной было 10 человек: 6 одиннадцатиклассников и 4 десятиклассника. Ver fotos – ver fotos льное количество баллов в своих классах. Место в команде получили школьники сразу из семи регионов страны: Самарской области, Мордовии, Т атарстана, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Московской области и Москвы.

Места в российской сборной распределились так:

. довия «Республиканский лицей для одарённых детей», г. Саранск; 11 класс), «золото»

2. Перов Никита (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №131» Вахитовско го района г. Казани; 11 класс), «золото»

4. Харисов Вадим (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республиканский инж енерный лицей-интернат, Республика Башкортостан; 10 класс). «zoloto»

6. Азарова Дарья (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1535»; 11 класс), «золото»

7. Росляков Сергей (Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная школа Центра пе дагогического мастерства», г. Москва; 11 класс), «золото»

8. Ахмедов Тимур (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Шко ла на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова»; 10 класс), «золото»

9. Старотиторов Кирилл (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский ф изико-математический лицей №239», г. Санкт-Петербург; 11 класс), «золото»

16. Алехин Артём (Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А. Н.

21. Мальцев Давид я гимназия имени И.Б.

43. Аввакумов Лев бласти «Самарский региональный центр для одаренных детей»; 10 класс), «бронза»

Trenes de búsqueda:

Еремин Вадим Владимирович, профессор химического факультета МГУ, д.ф.-м.н.

Еремина Елена Алимовна, доцент химического факультета МГУ, к.х.н.

Многие победители и призеры олимпиады в своих странах получат дополнительные призы, наград ы и льготы. В ряде стран это гранты на обучение в вузах, в ряде других – денежные призы. В России победители международных олимпиад получают за золотую медаль – 1 млн рублей, за серебряную – 500 тысяч рублей, за бронзовую – 400 тысяч. Также премии выдаются и их тренерам. В Казахстане, например, обладатели золотой медали получат премии в размере 1500 МРП, серебря ной медали – 1000 МРП, бронзовой – 500 МРП. Также премии и повышение статуса получат их педагоги. В Узбекистане, где проходила 56-я олимпиада, победители международных олимпиад и их учит еля получили денежные премии от 36 млн до 122 миллионов сумов.

В рамках олимпиады было проведено несколько круглых столов: «Национальные системы подготовк и школьников к химическим олимпиадам», «Роль и место эксперимента в современном преподавании химии» y «Нужно ли писать новые учебники по химии?»

Международная Менделеевская олимпиада проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в Р оссии и включена в инициативу «Наука побеждать». От Проектного офиса Десятилетия науки и технологий ребятам был подарен трехэтажный 20-килогра ммовый торт.

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